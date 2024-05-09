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        Haberler Kültür-Sanat Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

        Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

        Türkiye'de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece 'oyuncu' ödülleri veren tek organizasyon olan 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin adayları belli oldu. 25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen'e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay'a verilecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:10
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        Sadri Alışık Ödülleri adayları açıklandı
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        Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin adayları belli oldu.

        Çeyrek asrı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, bu yıl 04 Haziran Salı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi (MKM), Attila İlhan Sahnesi’nde sahiplerini bulacak.

        25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek.

        Göksel Kortay
        Göksel Kortay

        Gecede Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Serpil Tamur’un olacak.

        Yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin, tarihi ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a taktim edilecek.

        Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurul Başkanı Harika Uygur, “Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin 25. yılına ulaşmanın coşkulu heyecanını yaşıyoruz. Hepsi birbirinden başarılı olan adaylarımızı seçmekte çok zorlandık ve büyük bir titizlikle seçim sürecimizi tamamladık. Oyuncuların her yıl heyecanla beklediği Sadri Alışık Tiyatro ödülleri 25. yılımızın adaylarını yürekten kutluyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

        Sinema Seçici Kurul Başkanı Fehmi Yaşar, “Çeyrek asrı geride bırakmış köklü bir gelenek! Aşkla, sevgiyle, emekle yarattığınız bu gelenek için teşekkürler Çolpan İlhan & Kerem Alışık… Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurulu, bu yıl değerlendirmeye alınan filmlerde; gerek grup oyunculuğu, gerekse bireysel oyunculuk performans ve kalitesinin yüksekliğine dikkat çekerken, Sadri Alışık Sinema Seçici Kurul Eski Başkanı büyük usta Erden Kıral’ın zamansız kaybından duyduğu derin üzüntüyü de tüm sevenleri ve sinemaseverlerle hüzünle paylaşır. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.

        25. SADRİ ALIŞIK SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024

        Sinema Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar, Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Bülent Vardar, Tülay Günal, Vecdi Sayar.

        SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Elit Andaç Çam / Kuru Otlar Üstüne

        Nergis Öztürk / Bergen

        Nur Sürer / Cici

        Songül Öden / Atatürk

        Yasemin Yalçın / Cem Karaca’nın Gözyaşları

        SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Cem Davran / Hayat

        Erol Babaoğlu / Kurak Günler

        Musab Ekici / Kuru Otlar Üstüne

        Olgun Şimşek / Cici

        Osman Alkaş / Hayat

        SİNEMA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Asiye Dinçsoy / Dirlik Düzenlik

        Defne Kayalar / Aniden

        Ece Yüksel / Ela İle Hilmi Ve Ali

        Miray Daner / Hayat

        Nurcan Eren / Suna

        SİNEMA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Ahmet Rıfat Şungar / Çilingir Sofrası

        Ahmet Varlı / Kör Noktada

        Berkay Ateş / Karanlık Gece

        Ekin Koç / Okul Tıraşı

        İsmail Hacıoğlu / Cem Karaca’nın Gözyaşları

        SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Derya Karadaş / İyi Bir Aile Değiliz

        Gonca Vuslateri / Cenazemize Hoş Geldiniz

        Hazal Türesan / Lohusa

        Özge Özberk / Do Not Distrub

        Selen Uçer / Oregon

        SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Bülent Emin Yarar / Gönül

        Celal Kadri Kınoğlu / Do Not Disturb

        Erkan Kolçak Köstendil / İyi Bir Aile Değiliz

        Necip Memili / Aaahh Belinda

        Toygan Avanoğlu / Bursa Bülbülü

        SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Aslı İnandık / Oregon

        Burcu Özberk / Rüyanda Görürsün

        Gupse Özay / Lohusa

        Hazar Ergüçlü / Gönül

        Nihal Yalçın / Zuhal

        SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Ali Sunal / Hava Muhalefeti

        Cem Yılmaz / Do Not Disturb

        Erkan Kolçak Köstendil / Gönül

        Ferit Aktuğ / Oregon

        Onur Gürçay / Lohusa

        ÖZEL ÖDÜLLER

        AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ

        BURAK DAKAK

        EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

        ECE BAĞCI / KURU OTLAR ÜSTÜNE

        ERDEN KIRAL SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

        MERVE DİZDAR / KAR VE AYI - KURU OTLAR ÜSTÜNE

        SAFA ÖNAL ÖZEL ÖDÜLÜ

        SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET

        İBRAHİM ARICI

        MELİS SEVİNÇ

        MELİSA BOSTANCIOĞLU

        MERT CAN SEVİMLİ

        TÜRKER İNANOĞLU VEFA ÖDÜLÜ

        İHSAN GEDİK - MEHMET UĞUR

        SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ

        ŞENER ŞEN

        25. SADRİ ALIŞIK TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024

        Tiyatro Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur, Aslıhan Sunal, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Pervin Atamert, Refika Sezik, Şirin Kılavuz, Tijen Savaşkan, Yarkın Ünsal.

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        TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Ayşe Lebriz Berkem - Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı (BA - TİYATRO & H6 ACT)

        Duygu Dalyanoğlu - Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor (BGST)

        Helin Kandemir - Balina - (CRAFT & ZORLU PSM & FREESTAGE)

        Selen Nur Sarıyar - Cadı kazanı - (İBŞT)

        Umay Anadolu Kaboğlu - Nifas (MAA PERFORM)

        TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Ahmet Saka - Othello (MODA SAHNESİ)

        Nevzat Sinan Taştan - Savaş ve Barış (İBŞT)

        Salih Usta - Parrhesia 2 - ( ECHOES SAHNE & TİYATRO KAST)

        Sinan Çatıkkaş - Ölümün Tersi Arzudur ( KADIKÖY EMEK TİYATROSU)

        Ulvi Kayhaoğlu – Sığınak (CRAFT)

        TİYATRO YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Burcu Gölgedar - Nifas ( MAAPERFORM)

        Defne Kayalar – Anne (TİYATRO.iN)

        İpek Türktan - Bir Terennüm (ORCHESTRA THEATRE)

        Nihan Doğa -Disko Topu (LEMUR COMPANY)

        Özlem Zeynep Dinsel – Kızlar ve Oğlanlar (OYUN ATÖLYESİ)

        TİYATRO YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Berkay Ateş - Uykusuz bir Rüya, Salim (D22)

        Gün Koper - Uçurtmanın Kuyruğu (İBŞT)

        Onur Özaydın - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ)

        Serkan Keskin - Saatleri Ayarlama Enstitüsü (484 URBAN GARDEN)

        Uğur Kanbay – Kırlangıç (OYUN ATÖLYESİ)

        TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Berfin Karatay - İki Efendinin Uşağı - Alaturka (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ)

        Binnur Şerbetçioğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT)

        Ezgi Coşkun - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ)

        Gözde Kırgız - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ)

        Yağmur Damcıoğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT)

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        TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Besim Demirkıran – Fosforlu Cevriye (İBŞT)

        Can Seçki - İki Efendinin Uşağı - Alaturka - (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ)

        Fazıl Aksakal - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI)

        Kıvanç Kılınç - Kel Diva - (OYUN ATÖLYESİ)

        Rojhat Özsoy - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI)

        TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        Irmak Örnek - Fosforlu Cevriye (İBŞT)

        Merve Polat – Yan Rol (TİYATRO MİTOS)

        Nihal Yalçın - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION)

        Pelin Abay- 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM)

        Zuhal Olcay - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ)

        TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        Berk Yaygın – 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM)

        Hakan Emre Ünal - N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali (TIYATRO HEMHAL)

        Murat Garipağaoğlu - Tartuffe (İBŞT)

        Onur Berk Arslanoğlu - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION)

        Serkan Abeş - Absürt Senfoni (PROJE EKSİ BİR)

        ÖZEL ÖDÜLLER

        ÜSTÜN AKMEN UMUT VADEDEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

        Emrecan Karakurum - Bu Taraftan daha Güzelim- (D22)

        Simge Sabancılar - Bu Taraftan Daha Güzelim (D22)

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        SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

        Peer Gynt Düzenleniyor (PAX TİYATRO)

        HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

        Bir Tatlı Kaşığı Çamur (NUSHU TİYATRO)

        ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ

        Serpil Tamur

        TİYATRO ONUR ÖDÜLÜ

        Göksel Kortay

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        #sadri alışık
        #ödül
        #tiyatro
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