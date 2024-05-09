Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı
Türkiye'de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece 'oyuncu' ödülleri veren tek organizasyon olan 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin adayları belli oldu. 25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen'e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay'a verilecek.
Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin adayları belli oldu.
Çeyrek asrı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, bu yıl 04 Haziran Salı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi (MKM), Attila İlhan Sahnesi’nde sahiplerini bulacak.
25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek.Göksel Kortay
Gecede Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Serpil Tamur’un olacak.
Yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin, tarihi ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a taktim edilecek.
Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurul Başkanı Harika Uygur, “Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin 25. yılına ulaşmanın coşkulu heyecanını yaşıyoruz. Hepsi birbirinden başarılı olan adaylarımızı seçmekte çok zorlandık ve büyük bir titizlikle seçim sürecimizi tamamladık. Oyuncuların her yıl heyecanla beklediği Sadri Alışık Tiyatro ödülleri 25. yılımızın adaylarını yürekten kutluyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.
Sinema Seçici Kurul Başkanı Fehmi Yaşar, “Çeyrek asrı geride bırakmış köklü bir gelenek! Aşkla, sevgiyle, emekle yarattığınız bu gelenek için teşekkürler Çolpan İlhan & Kerem Alışık… Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurulu, bu yıl değerlendirmeye alınan filmlerde; gerek grup oyunculuğu, gerekse bireysel oyunculuk performans ve kalitesinin yüksekliğine dikkat çekerken, Sadri Alışık Sinema Seçici Kurul Eski Başkanı büyük usta Erden Kıral’ın zamansız kaybından duyduğu derin üzüntüyü de tüm sevenleri ve sinemaseverlerle hüzünle paylaşır. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.
25. SADRİ ALIŞIK SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024
Sinema Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar, Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Bülent Vardar, Tülay Günal, Vecdi Sayar.
SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Elit Andaç Çam / Kuru Otlar Üstüne
Nergis Öztürk / Bergen
Nur Sürer / Cici
Songül Öden / Atatürk
Yasemin Yalçın / Cem Karaca’nın Gözyaşları
SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Cem Davran / Hayat
Erol Babaoğlu / Kurak Günler
Musab Ekici / Kuru Otlar Üstüne
Olgun Şimşek / Cici
Osman Alkaş / Hayat
SİNEMA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Asiye Dinçsoy / Dirlik Düzenlik
Defne Kayalar / Aniden
Ece Yüksel / Ela İle Hilmi Ve Ali
Miray Daner / Hayat
Nurcan Eren / Suna
SİNEMA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Ahmet Rıfat Şungar / Çilingir Sofrası
Ahmet Varlı / Kör Noktada
Berkay Ateş / Karanlık Gece
Ekin Koç / Okul Tıraşı
İsmail Hacıoğlu / Cem Karaca’nın Gözyaşları
SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Derya Karadaş / İyi Bir Aile Değiliz
Gonca Vuslateri / Cenazemize Hoş Geldiniz
Hazal Türesan / Lohusa
Özge Özberk / Do Not Distrub
Selen Uçer / Oregon
SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Bülent Emin Yarar / Gönül
Celal Kadri Kınoğlu / Do Not Disturb
Erkan Kolçak Köstendil / İyi Bir Aile Değiliz
Necip Memili / Aaahh Belinda
Toygan Avanoğlu / Bursa Bülbülü
SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Aslı İnandık / Oregon
Burcu Özberk / Rüyanda Görürsün
Gupse Özay / Lohusa
Hazar Ergüçlü / Gönül
Nihal Yalçın / Zuhal
SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Ali Sunal / Hava Muhalefeti
Cem Yılmaz / Do Not Disturb
Erkan Kolçak Köstendil / Gönül
Ferit Aktuğ / Oregon
Onur Gürçay / Lohusa
ÖZEL ÖDÜLLER
AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ
BURAK DAKAK
EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ
ECE BAĞCI / KURU OTLAR ÜSTÜNE
ERDEN KIRAL SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
MERVE DİZDAR / KAR VE AYI - KURU OTLAR ÜSTÜNE
SAFA ÖNAL ÖZEL ÖDÜLÜ
SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET
İBRAHİM ARICI
MELİS SEVİNÇ
MELİSA BOSTANCIOĞLU
MERT CAN SEVİMLİ
TÜRKER İNANOĞLU VEFA ÖDÜLÜ
İHSAN GEDİK - MEHMET UĞUR
SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ
ŞENER ŞEN
25. SADRİ ALIŞIK TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024
Tiyatro Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur, Aslıhan Sunal, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Pervin Atamert, Refika Sezik, Şirin Kılavuz, Tijen Savaşkan, Yarkın Ünsal.
TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Ayşe Lebriz Berkem - Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı (BA - TİYATRO & H6 ACT)
Duygu Dalyanoğlu - Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor (BGST)
Helin Kandemir - Balina - (CRAFT & ZORLU PSM & FREESTAGE)
Selen Nur Sarıyar - Cadı kazanı - (İBŞT)
Umay Anadolu Kaboğlu - Nifas (MAA PERFORM)
TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Ahmet Saka - Othello (MODA SAHNESİ)
Nevzat Sinan Taştan - Savaş ve Barış (İBŞT)
Salih Usta - Parrhesia 2 - ( ECHOES SAHNE & TİYATRO KAST)
Sinan Çatıkkaş - Ölümün Tersi Arzudur ( KADIKÖY EMEK TİYATROSU)
Ulvi Kayhaoğlu – Sığınak (CRAFT)
TİYATRO YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Burcu Gölgedar - Nifas ( MAAPERFORM)
Defne Kayalar – Anne (TİYATRO.iN)
İpek Türktan - Bir Terennüm (ORCHESTRA THEATRE)
Nihan Doğa -Disko Topu (LEMUR COMPANY)
Özlem Zeynep Dinsel – Kızlar ve Oğlanlar (OYUN ATÖLYESİ)
TİYATRO YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Berkay Ateş - Uykusuz bir Rüya, Salim (D22)
Gün Koper - Uçurtmanın Kuyruğu (İBŞT)
Onur Özaydın - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ)
Serkan Keskin - Saatleri Ayarlama Enstitüsü (484 URBAN GARDEN)
Uğur Kanbay – Kırlangıç (OYUN ATÖLYESİ)
TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Berfin Karatay - İki Efendinin Uşağı - Alaturka (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ)
Binnur Şerbetçioğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT)
Ezgi Coşkun - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ)
Gözde Kırgız - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ)
Yağmur Damcıoğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT)
TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Besim Demirkıran – Fosforlu Cevriye (İBŞT)
Can Seçki - İki Efendinin Uşağı - Alaturka - (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ)
Fazıl Aksakal - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI)
Kıvanç Kılınç - Kel Diva - (OYUN ATÖLYESİ)
Rojhat Özsoy - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI)
TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Irmak Örnek - Fosforlu Cevriye (İBŞT)
Merve Polat – Yan Rol (TİYATRO MİTOS)
Nihal Yalçın - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION)
Pelin Abay- 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM)
Zuhal Olcay - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ)
TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Berk Yaygın – 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM)
Hakan Emre Ünal - N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali (TIYATRO HEMHAL)
Murat Garipağaoğlu - Tartuffe (İBŞT)
Onur Berk Arslanoğlu - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION)
Serkan Abeş - Absürt Senfoni (PROJE EKSİ BİR)
ÖZEL ÖDÜLLER
ÜSTÜN AKMEN UMUT VADEDEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ
Emrecan Karakurum - Bu Taraftan daha Güzelim- (D22)
Simge Sabancılar - Bu Taraftan Daha Güzelim (D22)
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
Peer Gynt Düzenleniyor (PAX TİYATRO)
HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ
Bir Tatlı Kaşığı Çamur (NUSHU TİYATRO)
ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ
Serpil Tamur
TİYATRO ONUR ÖDÜLÜ
Göksel Kortay