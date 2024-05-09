Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

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Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin adayları belli oldu.

Çeyrek asrı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, bu yıl 04 Haziran Salı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi (MKM), Attila İlhan Sahnesi’nde sahiplerini bulacak.

25. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü Şener Şen’e taktim edilirken, Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verilecek.

Göksel Kortay

Gecede Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Serpil Tamur’un olacak.

Yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinema tarihinin, tarihi ismi Bay Sinema Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a taktim edilecek. Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurul Başkanı Harika Uygur, “Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin 25. yılına ulaşmanın coşkulu heyecanını yaşıyoruz. Hepsi birbirinden başarılı olan adaylarımızı seçmekte çok zorlandık ve büyük bir titizlikle seçim sürecimizi tamamladık. Oyuncuların her yıl heyecanla beklediği Sadri Alışık Tiyatro ödülleri 25. yılımızın adaylarını yürekten kutluyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Sinema Seçici Kurul Başkanı Fehmi Yaşar, “Çeyrek asrı geride bırakmış köklü bir gelenek! Aşkla, sevgiyle, emekle yarattığınız bu gelenek için teşekkürler Çolpan İlhan & Kerem Alışık… Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurulu, bu yıl değerlendirmeye alınan filmlerde; gerek grup oyunculuğu, gerekse bireysel oyunculuk performans ve kalitesinin yüksekliğine dikkat çekerken, Sadri Alışık Sinema Seçici Kurul Eski Başkanı büyük usta Erden Kıral’ın zamansız kaybından duyduğu derin üzüntüyü de tüm sevenleri ve sinemaseverlerle hüzünle paylaşır. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.

25. SADRİ ALIŞIK SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024 Sinema Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar, Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Bülent Vardar, Tülay Günal, Vecdi Sayar. SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Elit Andaç Çam / Kuru Otlar Üstüne Nergis Öztürk / Bergen Nur Sürer / Cici Songül Öden / Atatürk Yasemin Yalçın / Cem Karaca’nın Gözyaşları SİNEMA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Cem Davran / Hayat Erol Babaoğlu / Kurak Günler Musab Ekici / Kuru Otlar Üstüne Olgun Şimşek / Cici Osman Alkaş / Hayat SİNEMA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Asiye Dinçsoy / Dirlik Düzenlik Defne Kayalar / Aniden Ece Yüksel / Ela İle Hilmi Ve Ali Miray Daner / Hayat Nurcan Eren / Suna SİNEMA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Ahmet Rıfat Şungar / Çilingir Sofrası Ahmet Varlı / Kör Noktada Berkay Ateş / Karanlık Gece Ekin Koç / Okul Tıraşı

İsmail Hacıoğlu / Cem Karaca’nın Gözyaşları SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Derya Karadaş / İyi Bir Aile Değiliz Gonca Vuslateri / Cenazemize Hoş Geldiniz Hazal Türesan / Lohusa Özge Özberk / Do Not Distrub Selen Uçer / Oregon SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Bülent Emin Yarar / Gönül Celal Kadri Kınoğlu / Do Not Disturb Erkan Kolçak Köstendil / İyi Bir Aile Değiliz

Necip Memili / Aaahh Belinda Toygan Avanoğlu / Bursa Bülbülü SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Aslı İnandık / Oregon Burcu Özberk / Rüyanda Görürsün Gupse Özay / Lohusa Hazar Ergüçlü / Gönül Nihal Yalçın / Zuhal SİNEMA KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Ali Sunal / Hava Muhalefeti Cem Yılmaz / Do Not Disturb Erkan Kolçak Köstendil / Gönül Ferit Aktuğ / Oregon Onur Gürçay / Lohusa

ÖZEL ÖDÜLLER AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ BURAK DAKAK EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ ECE BAĞCI / KURU OTLAR ÜSTÜNE ERDEN KIRAL SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ MERVE DİZDAR / KAR VE AYI - KURU OTLAR ÜSTÜNE SAFA ÖNAL ÖZEL ÖDÜLÜ SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET İBRAHİM ARICI MELİS SEVİNÇ MELİSA BOSTANCIOĞLU MERT CAN SEVİMLİ TÜRKER İNANOĞLU VEFA ÖDÜLÜ İHSAN GEDİK - MEHMET UĞUR

SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ ŞENER ŞEN 25. SADRİ ALIŞIK TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ 2022-2024 Tiyatro Seçici Kurulu: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur, Aslıhan Sunal, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Pervin Atamert, Refika Sezik, Şirin Kılavuz, Tijen Savaşkan, Yarkın Ünsal. REKLAM TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Ayşe Lebriz Berkem - Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı (BA - TİYATRO & H6 ACT)

Duygu Dalyanoğlu - Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor (BGST) Helin Kandemir - Balina - (CRAFT & ZORLU PSM & FREESTAGE) Selen Nur Sarıyar - Cadı kazanı - (İBŞT) Umay Anadolu Kaboğlu - Nifas (MAA PERFORM) TİYATRO YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Ahmet Saka - Othello (MODA SAHNESİ) Nevzat Sinan Taştan - Savaş ve Barış (İBŞT) Salih Usta - Parrhesia 2 - ( ECHOES SAHNE & TİYATRO KAST) Sinan Çatıkkaş - Ölümün Tersi Arzudur ( KADIKÖY EMEK TİYATROSU) Ulvi Kayhaoğlu – Sığınak (CRAFT)

TİYATRO YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Burcu Gölgedar - Nifas ( MAAPERFORM) Defne Kayalar – Anne (TİYATRO.iN) İpek Türktan - Bir Terennüm (ORCHESTRA THEATRE) Nihan Doğa -Disko Topu (LEMUR COMPANY) Özlem Zeynep Dinsel – Kızlar ve Oğlanlar (OYUN ATÖLYESİ) TİYATRO YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Berkay Ateş - Uykusuz bir Rüya, Salim (D22) Gün Koper - Uçurtmanın Kuyruğu (İBŞT) Onur Özaydın - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ) Serkan Keskin - Saatleri Ayarlama Enstitüsü (484 URBAN GARDEN)

Uğur Kanbay – Kırlangıç (OYUN ATÖLYESİ) TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Berfin Karatay - İki Efendinin Uşağı - Alaturka (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ) Binnur Şerbetçioğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT) Ezgi Coşkun - Acındırma Propaganda Birimi (OYUN ATÖLYESİ) Gözde Kırgız - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ) Yağmur Damcıoğlu – Fosforlu Cevriye (İBŞT) REKLAM TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Besim Demirkıran – Fosforlu Cevriye (İBŞT) Can Seçki - İki Efendinin Uşağı - Alaturka - (CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ) Fazıl Aksakal - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI) Kıvanç Kılınç - Kel Diva - (OYUN ATÖLYESİ) Rojhat Özsoy - Bence Katil Öldürdü (İSTANBUL DEVLET TİYATROLARI) TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI Irmak Örnek - Fosforlu Cevriye (İBŞT)

Merve Polat – Yan Rol (TİYATRO MİTOS) Nihal Yalçın - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION) Pelin Abay- 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM) Zuhal Olcay - Kel Diva (OYUN ATÖLYESİ) TİYATRO KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI Berk Yaygın – 39 Buçuk Basamak (TİYATRO ADAM) Hakan Emre Ünal - N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali (TIYATRO HEMHAL) Murat Garipağaoğlu - Tartuffe (İBŞT) Onur Berk Arslanoğlu - Çirkin (DOLKUN PRODUCTION) Serkan Abeş - Absürt Senfoni (PROJE EKSİ BİR)

ÖZEL ÖDÜLLER ÜSTÜN AKMEN UMUT VADEDEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ Emrecan Karakurum - Bu Taraftan daha Güzelim- (D22) Simge Sabancılar - Bu Taraftan Daha Güzelim (D22) REKLAM SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ Peer Gynt Düzenleniyor (PAX TİYATRO) HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ Bir Tatlı Kaşığı Çamur (NUSHU TİYATRO) ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ Serpil Tamur TİYATRO ONUR ÖDÜLÜ Göksel Kortay