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        Haberler Ekonomi Otomobil Sadece elektrikli araç kiralayacak - Otomobil Haberleri

        Sadece elektrikli araç kiralayacak

        Günlük araç kiralama sektöründe sadece elektrikli otomobil kiralamak üzere kurulan yeni bir marka faaliyetlerine başladı. Tunalar Topluluğu'nun otomotiv alanındaki yeni yatırımı olarak faaliyete geçen Biwatt, elektrikli sürüşü günlük kiralamayla daha hızlı yaygınlaştırmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre, şirket Tunalar Topluluğu'nun araç kiralama sektöründeki bir diğer markası Rent Go ofislerinin bulunduğu lokasyonlarda şubeleşmeyi planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:23
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        Günlük elektrikli araç kiralama şirketi unvanıyla hizmet vermeye başlayan Biwatt, ilk ofisini İstanbul Pendik’te açtı.

        İstanbul başta olmak üzere şube sayısını 20 ile taşımayı planlayan Biwatt, Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobilleri filosuna dahil etmeyi planlıyor.

        Tunalar Topluluğu’nun bir diğer araç kiralama iştiraki olan Rent Go’nun Türkiye geneline yayılmış 64 ofisinden elektrikli araç teslimatı yapacak olan Biwatt, elektrikli sürüşü günlük kiralamayla daha hızlı yaygınlaştırmayı planlıyor.

        Biwatt Operasyon ve Satış Müdürü Nazlı Bayraktar, "Tamamı yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan filomuzla öncelikle büyük şehirlerimizde, merkezi noktalardan, AVM’lerden ve havalimanlarından araç kiralayacağız. Kısa vadede turizm bölgelerinde ve turistik tesislerde yerli ve yabancı müşterilerimize çevreci ulaşım fırsatı sunacağız. Elektrikli otomobil kullanımını ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilir mobilite anlayışıyla tabana doğru yaygınlaştırmayı umuyoruz" dedi.

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