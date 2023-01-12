Borsa İstanbul'daki son dönemdeki sert hareketler tartışılırken endeksin düşüş nedeni olarak gösterilen halka arzların son 3 yılda 42.5 milyar lirayı bulduğu hesaplandı. Verilere göre 2020 yılında 1,1 milyar lira halka arz tutarı ile 8 şirket halka açılırken 2021 'de tam 52 şirket Borsa İstanbul ile tanıştı. Bu şirketler tam 21,3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Geçen yıl ise tam 39 şirket 19 milyar liralık kaynağı küçük yatırımcıdan topladı ve halka açık hale geldi. Bu yılın henüz başında da 3 şirket 1.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 3 yıllık dönemde tam 102 şirket halka açıldı.

HANGİ YIL NE KADAR HALKA ARZ OLDU?

2020 1.123.830.582 2021 21.278.025.462 2022 18.906.065.274 2023 1.259.130.000 TOPLAM 42.567.051.318

*RAKAMLAR TL

NEDEN KAYNAK ÇEKİLİYOR?

Bu durum borsadan mevcut hisselerden pay kapma olarak tezahür ederken endeksi olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sıkı likidite koşulları nedeniyle kredi olanakları kısıtlıyken çoğunlukla yeterli krediye erişmekte zorlanan şirketler halka açılma yoluyla kaynak temin etme yoluna gidiyor. Halka arzların borsanın mevcut hisselerinden kaynak çekmesine neden olan ise halka arz yöntemi. Halka arzların eşit dağıtım yoluyla yapılması şirket hisselerinde halka arzdan sonra bir kaç tavan yapılmasını olanaklı kıldığı için yatırımcılar mevcut hisselerden çıkıp halka arz edilen yeni hisseleri tercih ederek kazanç sağlayama çalışıyor. Son 42 halka arzın 25'i eşit dağıtım yoluyla yapıldı. Çoğunluğu 500 ve bin liralık tutarlarda küçük yatırımcıya satılan hisselerde karşılarında büyük yatırımcı olmadığı için manipülatörler kolaylıkla hisseyi onlarca kez tavan yaptırabiliyor. Yatırımcılar da bu getirinin cazibesine kapılıyor. Sonrasında hisselerin aynı hızla geri geldiğini de hatırlatmak gerek.

ENDEKSİ AŞAĞI İTİYOR

Haftada bir iki halka arz da başta 17 milyar liraya oluşan ortak satışları olmak üzere diğer etmenlerle birleşip endeksin düşmesinde önemli rol oynuyor. Halka arz tutarlarına bakıldığında son dönemlerde yapılan halka arzlardan 3.5 milyar liralık Ahlatçı Doğalgaz ve 1.5 milyar liralık Kocaer Çelik ve 957 milyon liralık Kimteks azları dikkat çekiyor. Pasifik Gayrimenkul, Doğu Aras Enerji, Başkent Doğalgaz ve Aydem Enerji arzları 1 milyar liranın üstündeki halka açılmalar olarak dikkat çekti.

2022'DE 19 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ OLDU

2022 Halka Arzları Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL) 1 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 214.200.000 2 Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 236.600.000 3 Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 555.370.000 4 Invetco Holding A.Ş. 900.000.000 5 Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 431.105.773 6 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 156.389.680 7 Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. 140.000.000 8 Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. 181.500.000 9 Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 119.000.000 10 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 534.713.621 11 LDR Turizm A.Ş. 380.460.000 12 Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 519.750.000 13 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. 425.500.000 14 BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 190.312.500 15 Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 957.000.000 16 İmaş Makina Sanayi A.Ş. 210.000.000 17 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 887.500.000 18 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 729.473.496 19 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 548.925.000 20 Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 223.727.703 21 Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 158.400.000 22 Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 151.140.000 23 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.542.750.000 24 Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 306.250.000 25 Kiler Holding A.Ş. 692.250.000 26 Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 367.380.000 27 Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 147.000.000 28 Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 378.000.000 29 Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 272.500.000 30 Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 132.000.000 31 Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 538.200.000 32 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 801.200.000 33 Özsu Balık Üretim A.Ş. 153.800.000 34 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 170.400.000 35 Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 450.450.000 36 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 3.481.500.000 37 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 165.000.000 38 EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 352.192.500 39 Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 104.125.000 Toplam 18.906.065.274

YILIN HENÜZ BAŞINDA 1.3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TOPLANDI

2023 Halka Arzları Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL) 1 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 392.000.000 2 Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş 285.880.000 3 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 581.250.000 Toplam 1.259.130.000

2021'DE 52 ŞİRKET HALKA AÇILDI

2021 Halka Arzları Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL) 1 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 181.709.317 2 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 234.500.000 3 Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 293.250.000 4 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 207.759.440 5 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 270.000.000 6 Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 395.040.000 7 Galata Wind Enerji A.Ş. 811.018.951 8 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 749.999.988 9 Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 1.287.000.000 10 Çan-2 Termik A.Ş. 289.961.100 11 Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.877.448.000 12 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 588.120.064 13 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 508.875.000 14 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 162.606.011 15 Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 399.000.000 16 ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 180.000.000 17 Ünlü Yatırım Holding A.S. 314.177.762 18 BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. 75.485.000 19 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 525.930.000 20 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. 1.701.000.000 21 Selva Gıda Sanayi A.Ş. 52.780.000 22 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 196.000.000 23 E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. 78.000.000 24 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 196.744.380 25 VBT Yazılım A.Ş. 99.840.000 26 Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. 165.000.000 27 Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 120.000.000 28 Manas Enerji Yönetimi A.Ş. 77.220.000 29 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 738.054.688 30 Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 948.000.000 31 Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları 459.000.000 32 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 354.900.000 33 Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 125.000.000 34 Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79.200.000 35 YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. 100.000.000 36 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79.200.000 37 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 227.500.000 38 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 830.000.000 39 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma-Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 516.982.500 40 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 360.360.000 41 Hedef Holding A.Ş. 117.600.000 42 İhlas Haber Ajansı A.Ş. 101.200.000 43 Ulusal Faktoring A.Ş 120.765.000 44 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 1.474.000.000 45 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 195.600.000 46 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 367.587.000 47 Mia Teknoloji A.Ş. 197.500.000 48 Mobiltel İetişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 332.800.000 49 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 180.700.000 50 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 109.161.261 51 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. 118.800.000 52 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.105.650.000 Toplam 21.278.025.462