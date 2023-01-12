|2021 Halka Arzları
|Sıra
|Halka Arz Olan Şirket Adı
|Halka Arz Tutarı (TL)
|1
|Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
|181.709.317
|2
|Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
|234.500.000
|3
|Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|293.250.000
|4
|Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
|207.759.440
|5
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|270.000.000
|6
|Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|395.040.000
|7
|Galata Wind Enerji A.Ş.
|811.018.951
|8
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
|749.999.988
|9
|Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|1.287.000.000
|10
|Çan-2 Termik A.Ş.
|289.961.100
|11
|Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|1.877.448.000
|12
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
|588.120.064
|13
|Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|508.875.000
|14
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|162.606.011
|15
|Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
|399.000.000
|16
|ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
|180.000.000
|17
|Ünlü Yatırım Holding A.S.
|314.177.762
|18
|BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|75.485.000
|19
|OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|525.930.000
|20
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.
|1.701.000.000
|21
|Selva Gıda Sanayi A.Ş.
|52.780.000
|22
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|196.000.000
|23
|E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
|78.000.000
|24
|Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
|196.744.380
|25
|VBT Yazılım A.Ş.
|99.840.000
|26
|Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
|165.000.000
|27
|Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|120.000.000
|28
|Manas Enerji Yönetimi A.Ş.
|77.220.000
|29
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|738.054.688
|30
|Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|948.000.000
|31
|Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları
|459.000.000
|32
|Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|354.900.000
|33
|Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.
|125.000.000
|34
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|79.200.000
|35
|YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
|100.000.000
|36
|Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|79.200.000
|37
|Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
|227.500.000
|38
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|830.000.000
|39
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma-Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|516.982.500
|40
|Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
|360.360.000
|41
|Hedef Holding A.Ş.
|117.600.000
|42
|İhlas Haber Ajansı A.Ş.
|101.200.000
|43
|Ulusal Faktoring A.Ş
|120.765.000
|44
|Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
|1.474.000.000
|45
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|195.600.000
|46
|İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
|367.587.000
|47
|Mia Teknoloji A.Ş.
|197.500.000
|48
|Mobiltel İetişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|332.800.000
|49
|Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|180.700.000
|50
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|109.161.261
|51
|Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
|118.800.000
|52
|Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|1.105.650.000
|Toplam
|21.278.025.462