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Haberler İş-Yaşam

Sadece 1 yılda 20 milyar liralık kaynağı halka arzlar emdi

Borsa İstanbul'da son günlerdeki sert düşüş tartışılırken bu düşüşe neden olarak gösterilen etkenlerden birisi haftada 2-3'ü kez yapılan halka arzlar. Kredi olanakları kısıtlıyken çoğunlukla halka açılması arzulanan büyük ve karlı şirketlerden ziyade yeterli krediye erişmekte zorlanan şirketler halka açılma yoluyla kaynak temin etme yoluna gidiyor. Son 3 yılda 42.5 ve 1 yılda 20 milyar liralık halka arz gerçekleşti. Son 3 yıllık dönemde 102 şirket halka açıldı. Halka arzların eşit dağıtım yoluyla yapılması şirket hisselerinde halka arzdan sonra bir kaç tavan yapılmasını olanaklı kıldığı için yatırımcılar mevcut hisselerden çıkıp halka arz edilen yeni hisseleri tercih ederek kazanç sağlayama çalışıyor. Bu ise piyasayı olumsuz etkiliyor.

Giriş: 12.01.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Sadece 1 yılda 20 milyar liralık kaynağı halka arzlar emdi

Borsa İstanbul'daki son dönemdeki sert hareketler tartışılırken endeksin düşüş nedeni olarak gösterilen halka arzların son 3 yılda 42.5 milyar lirayı bulduğu hesaplandı. Verilere göre 2020 yılında 1,1 milyar lira halka arz tutarı ile 8 şirket halka açılırken 2021 'de tam 52 şirket Borsa İstanbul ile tanıştı. Bu şirketler tam 21,3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Geçen yıl ise tam 39 şirket 19 milyar liralık kaynağı küçük yatırımcıdan topladı ve halka açık hale geldi. Bu yılın henüz başında da 3 şirket 1.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 3 yıllık dönemde tam 102 şirket halka açıldı.

HANGİ YIL NE KADAR HALKA ARZ OLDU?

2020 1.123.830.582
2021 21.278.025.462
2022 18.906.065.274
2023 1.259.130.000
TOPLAM 42.567.051.318

*RAKAMLAR TL

NEDEN KAYNAK ÇEKİLİYOR?

Bu durum borsadan mevcut hisselerden pay kapma olarak tezahür ederken endeksi olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sıkı likidite koşulları nedeniyle kredi olanakları kısıtlıyken çoğunlukla yeterli krediye erişmekte zorlanan şirketler halka açılma yoluyla kaynak temin etme yoluna gidiyor. Halka arzların borsanın mevcut hisselerinden kaynak çekmesine neden olan ise halka arz yöntemi. Halka arzların eşit dağıtım yoluyla yapılması şirket hisselerinde halka arzdan sonra bir kaç tavan yapılmasını olanaklı kıldığı için yatırımcılar mevcut hisselerden çıkıp halka arz edilen yeni hisseleri tercih ederek kazanç sağlayama çalışıyor. Son 42 halka arzın 25'i eşit dağıtım yoluyla yapıldı. Çoğunluğu 500 ve bin liralık tutarlarda küçük yatırımcıya satılan hisselerde karşılarında büyük yatırımcı olmadığı için manipülatörler kolaylıkla hisseyi onlarca kez tavan yaptırabiliyor. Yatırımcılar da bu getirinin cazibesine kapılıyor. Sonrasında hisselerin aynı hızla geri geldiğini de hatırlatmak gerek.

ENDEKSİ AŞAĞI İTİYOR

Haftada bir iki halka arz da başta 17 milyar liraya oluşan ortak satışları olmak üzere diğer etmenlerle birleşip endeksin düşmesinde önemli rol oynuyor. Halka arz tutarlarına bakıldığında son dönemlerde yapılan halka arzlardan 3.5 milyar liralık Ahlatçı Doğalgaz ve 1.5 milyar liralık Kocaer Çelik ve 957 milyon liralık Kimteks azları dikkat çekiyor. Pasifik Gayrimenkul, Doğu Aras Enerji, Başkent Doğalgaz ve Aydem Enerji arzları 1 milyar liranın üstündeki halka açılmalar olarak dikkat çekti.

2022'DE 19 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ OLDU

2022 Halka Arzları
Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL)
1 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 214.200.000
2 Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 236.600.000
3 Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 555.370.000
4 Invetco Holding A.Ş. 900.000.000
5 Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 431.105.773
6 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 156.389.680
7 Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. 140.000.000
8 Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. 181.500.000
9 Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 119.000.000
10 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 534.713.621
11 LDR Turizm A.Ş. 380.460.000
12 Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 519.750.000
13 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. 425.500.000
14 BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 190.312.500
15 Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 957.000.000
16 İmaş Makina Sanayi A.Ş. 210.000.000
17 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 887.500.000
18 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 729.473.496
19 Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 548.925.000
20 Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 223.727.703
21 Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 158.400.000
22 Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 151.140.000
23 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.542.750.000
24 Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 306.250.000
25 Kiler Holding A.Ş. 692.250.000
26 Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 367.380.000
27 Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 147.000.000
28 Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 378.000.000
29 Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 272.500.000
30 Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 132.000.000
31 Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 538.200.000
32 Sanica Isı Sanayi A.Ş. 801.200.000
33 Özsu Balık Üretim A.Ş. 153.800.000
34 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 170.400.000
35 Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 450.450.000
36 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 3.481.500.000
37 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 165.000.000
38 EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 352.192.500
39 Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 104.125.000
Toplam 18.906.065.274

YILIN HENÜZ BAŞINDA 1.3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TOPLANDI

2023 Halka Arzları
Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL)
1 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 392.000.000
2 Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş 285.880.000
3 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 581.250.000
Toplam 1.259.130.000

2021'DE 52 ŞİRKET HALKA AÇILDI

2021 Halka Arzları
Sıra Halka Arz Olan Şirket Adı Halka Arz Tutarı (TL)
1 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 181.709.317
2 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 234.500.000
3 Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 293.250.000
4 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 207.759.440
5 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 270.000.000
6 Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 395.040.000
7 Galata Wind Enerji A.Ş. 811.018.951
8 Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 749.999.988
9 Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 1.287.000.000
10 Çan-2 Termik A.Ş. 289.961.100
11 Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.877.448.000
12 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 588.120.064
13 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 508.875.000
14 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 162.606.011
15 Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 399.000.000
16 ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 180.000.000
17 Ünlü Yatırım Holding A.S. 314.177.762
18 BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. 75.485.000
19 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 525.930.000
20 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. 1.701.000.000
21 Selva Gıda Sanayi A.Ş. 52.780.000
22 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 196.000.000
23 E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. 78.000.000
24 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 196.744.380
25 VBT Yazılım A.Ş. 99.840.000
26 Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. 165.000.000
27 Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 120.000.000
28 Manas Enerji Yönetimi A.Ş. 77.220.000
29 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 738.054.688
30 Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 948.000.000
31 Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları 459.000.000
32 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 354.900.000
33 Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 125.000.000
34 Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79.200.000
35 YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. 100.000.000
36 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 79.200.000
37 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 227.500.000
38 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 830.000.000
39 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma-Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 516.982.500
40 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 360.360.000
41 Hedef Holding A.Ş. 117.600.000
42 İhlas Haber Ajansı A.Ş. 101.200.000
43 Ulusal Faktoring A.Ş 120.765.000
44 Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 1.474.000.000
45 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 195.600.000
46 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. 367.587.000
47 Mia Teknoloji A.Ş. 197.500.000
48 Mobiltel İetişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 332.800.000
49 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 180.700.000
50 PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 109.161.261
51 Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. 118.800.000
52 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.105.650.000
Toplam 21.278.025.462

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