ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR? DİYANET AÇIKLIYOR

Diyanet, orucun hangi durumlarda bozulacağına dair şöyle bir açıklama yapıyor;

- Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.

- Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.

- Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.

- Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.

- Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.

- Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.

- Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.

- İsteyerek ağız dolusu kusmak.

- Yıkanırken veya yüzerken elinde olmadan su yutmak.

- Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla günün geri kalan kısmında yeme-içmeye devam etmek.

- Niyeti imsaktan sonraya bırakıp sonrasında yaptığı bu niyetin geçersiz olduğunu düşünerek günün geri kalan kısmında bilerek yemek-içmek.

- Ramazan orucunu vaktinde tutmamak.

- Cinsel ilişki dışında başka bir fiille cünüp olmak.

- Ağza giren yağmur, kar veya doluyu elinde olmadan yutmak orucu bozar.