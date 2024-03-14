Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanete göre kulağa damla akıtmak orucu bozar mı?
Oruçluyken kulağa damla akıtmanın orucu bozup bozmadığı Diyanet açıklaması ile belli oldu. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Oruç tutan müslümanlar kulak damlasının orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki kulak damlası bozar mı? İşte Diyanet açıklaması
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Her yıl Ramazan ayında orucu bozan durumlar oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet'e göre orucu bozan durumlar belli oldu. Peki kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre kulağa damla akıtılınca oruç bozulur mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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DİYANET'E GÖRE KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunur. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmaz ya da çok azı ulaşır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımaz. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22.09.2005 tarihli karar).
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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Herhangi bir gıdanın unutularak yenilip içilmesi durumunda ise oruç bozulmaz.
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