Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre küfür edince oruç bozulur mu?
Her yıl Ramazan ayında orucu bozan durumlar oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet'e göre orucu bozan durumlar belli oldu. Peki Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre küfür edince oruç bozulur mu?
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Oruçluyken küfür etmenin orucu bozup bozmadığı Diyanet açıklaması ile belli oldu. Oruç tutmaya hazırlanan İslam alemi, ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için çeşitli araştırmaları gündemine aldı. Peki Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı
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KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?
Küfür, kişilerin isteyerek ya da istemeyerek kullandıkları kötü ifadeler içeren sözlerdir. İslam dinine göre de küfür etmek hoş karşılanmayan ve Müslümanlara haram kılınan bir eylemdir. Bu yüzden özellikle Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler, oruçluyken küfür etmek orucu götürür mü? sorusunu oldukça sık bir şekilde sormaktadır. Küfür orucu bozan ve kaza orucu tutulmasına sebep olan bir davranış değildir ancak tutulan orucun sevabını azaltmaya neden olur.
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Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir."
DİYANETE GÖRE KÜFÜR ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, küfür etmek orucu geçersiz kılmaz. Ancak, küfür etmek ahlaki ve dini açıdan kabul edilemez bir davranıştır. Dolayısıyla, oruç tutan bir kişi için ahlaki ve dini değerlere uygun davranmak önemlidir. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı oruçlu iken küfür etmekten kaçınılmasını önermektedir.