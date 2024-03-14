Ruj sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürülebilir mi?
Ruj sürmek, günlük hayatın bir rutiniyken; oruç ibadeti sırasında kafa karıştırıcı olabiliyor. Rujun besin olmaması ancak cilt ile temas etmesi bazı tereddütlere yol açabiliyor. Diyanet İşleri, tartışmalara yol açan ruj sürme konusu hakkında bir açıklama yaptı. Peki, ruj sürmek orucu bozar mı? İşte, merak edilenler...
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Ramazan ayı ile beraber, oruçla ilgili çeşitli sorular gündeme geliyor. Özellikle, sınırların belirsiz olabildiği ruj sürme konusu araştırılıyor. Oruç tutan kadınlar, ibadetlerini riske atmamak için ruj sürmekten vazgeçebiliyor. Peki, ruj sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten ruj açıklaması...
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RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri, konu hakkında direkt 'ruj' karamını kullanmasa da, 'deriye sürülen' maddeler hakkında şöyle bir hüküm vermiştir;
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.
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Diyanet İşleri, orucun yeme içme ve cinsel aktiveteler çerçevesinde bozulduğunu belirtiyor. Bu kapsamda; bu tanımlamaya girmeyen, besin özelliği olmayan herhangi bir maddenin oruç üzerinde etkisi olmadığını anlayabiliriz.
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