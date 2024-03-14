RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri, konu hakkında direkt 'ruj' karamını kullanmasa da, 'deriye sürülen' maddeler hakkında şöyle bir hüküm vermiştir;

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.