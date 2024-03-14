ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Diyanet İşleri, oruçluyken göz damlası kullanımını 'yeme içme anlamı taşımadığı' nedeniyle kullanılabileceğini belirtti. Peki, bundan yola çıkarak orucu bozan haller nelerdir? İşte,

- Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.

- Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.

- Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.

- Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.

- Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.

- Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.

- Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.

- İsteyerek ağız dolusu kusmak.