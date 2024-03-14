Ramazan ile başlayan oruç ibadetinde hayatı en çok etkileyen konulardan biri de diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı üzerinedir. Diyanet İşleri, bu konuda gerekli noktaları belirterek; uzak durulması gereken yerleri de ifade ediyor. Peki, dişleri fırçalamak orucu bozar mı? İşte, detaylar...