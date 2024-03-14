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        Haberler Ramazan Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet? Ramazan'da oruç tutarken dişler nasıl fırçalanmalıdır?

        Diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruç tutarken dişler nasıl fırçalanır?

        Ramazan ayında en büyük ikilemlerden biri de diş fırçalamanın, orucu bozup bozmayacağı konusu. Diyanet İşleri, sorunun cevabını merak edenler için web sitesinde bir açıklama yaptı. İşte, "diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:57
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        • 1

          Ramazan ile başlayan oruç ibadetinde hayatı en çok etkileyen konulardan biri de diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı üzerinedir. Diyanet İşleri, bu konuda gerekli noktaları belirterek; uzak durulması gereken yerleri de ifade ediyor. Peki, dişleri fırçalamak orucu bozar mı? İşte, detaylar...

        • 2

          DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

          Diyanet İşleri, oruç tutarken diş fırçalamanın sınırları hakkında şöyle cevap veriyor;

          Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

        • 3

          ORUÇLUYKEN DİŞLER NASIL FIRÇALANMALIDIR?

          Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa da macun kullanılmaması uygun olur.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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