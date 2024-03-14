Diyanet açıkladı! Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Oruçluyken parfüm kullanmak kaza gerektirir mi?
Ramazan'ın gelişiyle beraber Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Özellikle bu dönemde orucu bozan durumların neler olduğu konusunda hassas davranılıyor ve buna sebep olabilecek şeylerden kaçınılıyor. Parfüm sıkmanın orucu bozup bozmayacağı ise merak konusu haline geldi. İşte, detaylar!
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11 ayın sultanı mübarek Ramazan'ın gelişiyle beraber oruç ibadeti gerçekleştiriliyor. Oruç tutan vatandaşları orucu bozan durumlardan kaçınmak konusunda ekstra hassas davranıyor. Her gün kullandığımız parfümün oruç bozup bozmayacağı ise bu süreçte merak konusu. İşte, Diyanet açıklamalarına göre parfüm sıkmanın orucu bozup bozmayacağına dair detaylar...
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PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Parfüm sıkmanın orucu bozup bozmayacağı özellikle Ramazan ayının gelişiyle merak ediliyor. Parfüm sıkmanın orucu bozacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.
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Orucun bozulması için dışarıdan gıda takviyesi alması gerektiğinden ve parfümün içeriğinde herhangi bir gıda maddesi olmadığından orucu bozmaz.
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İÇERİĞİNDE ALKOL BULUNAN PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?
Kimi parfümlerin içeriğinde alkol bulunabilir. Bu durumda parfüm sıkmanın orucu bozup bozmayacağı yönünde endişeler doğabilir. Alkol direkt olarak ağız yoluyla alınmadığından ötürü parfümün içeriğindeki alkol orucu bozmaz.