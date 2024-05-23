Sabancı, "beyin gücünün" Türkiye'de kalması için seferberlik başlattı

Sabancı Topluluğu, beyin gücünün Türkiye’de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlattığını açıkladı.

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, "beyin göçünün beyin gücüne" dönüştürülmesi hedefleniyor.

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“SABANCI’NIN GÜCÜNÜN KAYNAĞI SAHADA OLMAKTIR”

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “2021’de başlattığımız ve kısa süre içerisinde Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile bu dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştuk. Sabancı Gönüllülerimiz yaklaşık 1.250 etkinlik için 170 bin saatini Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ne ayırdı. Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğümüz; Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa ile hayata geçirdiğimiz Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi aracılığıyla 1.250 girişimciye ulaştık. Ve bir kez daha gördük ki; Türkiye çağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun için gençlerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir parçası olması şart. Sabancı Gençlik Seferberliği’ni işte bu motivasyon ve bu sorumluluk duygusuyla başlatıyoruz” dedi.