Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 37,4 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 gerilediğini bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 gerileyerek 288,1 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 azalarak 82,2 milyar metreküp oldu.
Açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.
Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı doğal gaz depolarını doldurmaya yönelik çalışmalar yapıyor.
AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını bildirdi.
GAZPROM'UN KESİNTİLERİ
Gazprom, Siemens'a ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü. Son alınan kararla yüzde 40'lık kapasite yaklaşık yüzde 20'ye düşürülmüş oldu.
Daha sonraki açıklamada ise 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirildi. Kuzey Akım 1'in günlük gaz taşıma kapasitesi 160 milyon metreküp.
Gazprom, Letonya´ya olan doğalgaz akışını durdurduğunu duyurdu.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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