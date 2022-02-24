Rusya'nın Ukrayna işgali başladı: Dakika dakika yaşananlar!

10.12: Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
10.06: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, "Luhansk'ta bir Ukrayna uçağını vurduk" açıklamasında bulundu.
10.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rusya'nın askeri harekatını hemen bitirmesi gerektiğini söyledi.
09.55: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Tüm dünya liderlerine Putin'e karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunuyorum" dedi.
09.50: Rus ordusu, Ukrayna'nın hava savunma sahasını ve ülkenin hava üslerini devre dışı bıraktığını söyledi.
09.40: Ukrayna'daki ayrılıkçılar "Luhansk'ta iki köy kontrolümüze geçti" açıklamasında bulundu.
09.07: Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını güvenli bir yerde kalmaları konusunda uyardı.
09.05: Rusya, Rus uçaklarının Ukrayna tarafından vurulduğu iddialarını reddetti.
09.00: Ukrayna'dan yapılan yeni açıklamada 5 uçak ve 1 helikopterin vurulduğunu açıklandı.
08.50: Ukrayna Ordusu Rus jetini vurdu.
08.47: CNN, Belaruslu askerlerin de Rus birliklerine katıldığını ve Belarus sınırı üzerinden Ukrayna'ya ilerlediğini duyurdu.
08.11: Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekata ilişkin "Ukrayna için ve Avrupa için kara bir gün" dedi.
08.10: ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
08.05: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Bu karanlık saatlerde, düşüncelerimiz bu gereksiz saldırıyla karşılaşırken hayatlarından korkan Ukrayna’daki kadın, erkek ve çocukların yanındayız. Kremlin bunu sorumlusu olacak" dedi
07.54: Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.
07.44: Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna şehirlerini füze ya da topçu saldırılarıyla hedef almadıklarını söyledi
07.39: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ilk açıklama: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız
07.10: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna halkının yanındayız. İttifak müttefiklerini korumak ve savunmak için elinden geleni yapacak." dedi
07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor.
06.50: Ukrayna'nın DoNbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.
06.41: ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasına sert tepki gösterdi.
06.17: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu.
05.51: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu
04.00: ABD, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!