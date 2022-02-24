Rusya'nın Ukrayna işgali başladı: Dakika dakika yaşananlar!

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10.12: Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

10.06: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, "Luhansk'ta bir Ukrayna uçağını vurduk" açıklamasında bulundu.

10.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki Rusya'nın askeri harekatını hemen bitirmesi gerektiğini söyledi.

09.55: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Tüm dünya liderlerine Putin'e karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunuyorum" dedi.

09.50: Rus ordusu, Ukrayna'nın hava savunma sahasını ve ülkenin hava üslerini devre dışı bıraktığını söyledi.

09.40: Ukrayna'daki ayrılıkçılar "Luhansk'ta iki köy kontrolümüze geçti" açıklamasında bulundu.

09.07: Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını güvenli bir yerde kalmaları konusunda uyardı.

09.05: Rusya, Rus uçaklarının Ukrayna tarafından vurulduğu iddialarını reddetti.

09.00: Ukrayna'dan yapılan yeni açıklamada 5 uçak ve 1 helikopterin vurulduğunu açıklandı.

08.50: Ukrayna Ordusu Rus jetini vurdu.

08.47: CNN, Belaruslu askerlerin de Rus birliklerine katıldığını ve Belarus sınırı üzerinden Ukrayna'ya ilerlediğini duyurdu.

08.11: Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekata ilişkin "Ukrayna için ve Avrupa için kara bir gün" dedi.

08.10: ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

08.05: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Bu karanlık saatlerde, düşüncelerimiz bu gereksiz saldırıyla karşılaşırken hayatlarından korkan Ukrayna’daki kadın, erkek ve çocukların yanındayız. Kremlin bunu sorumlusu olacak" dedi

07.54: Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.

07.44: Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna şehirlerini füze ya da topçu saldırılarıyla hedef almadıklarını söyledi

07.39: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den ilk açıklama: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız

07.10: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna halkının yanındayız. İttifak müttefiklerini korumak ve savunmak için elinden geleni yapacak." dedi

07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor.

06.50: Ukrayna'nın DoNbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

06.41: ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasına sert tepki gösterdi.

06.17: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri duyuldu.

05.51: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

04.00: ABD, Rusya'nın bu gece bitmeden Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanıyor.