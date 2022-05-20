Rusya, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya doğal gaz akışını kesmeye hazırlanıyor.
Finlandiya devlet enerji şirketi Gasum bugün yaptığı açıklamada Rusya'dan gaz ithalatının cumartesi günü duracağını açıkladı. Açıklamada "Gazprom Export, Gasum ile yapılan anlaşma kapsamında Finlandiya'ya sağlanan doğal gazın 21 Mayıs saat 7.00'da kesileceğini bildirdi" ifadeleri yer aldı.
'GAZ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Böyle bir duruma hazırlandıklarını belirten Gasum CEO'su Mika Wiljanen "Önümüzdeki aylarda tüm tüketicilere gaz sağlamaya devam edeceğiz. Gasum Balticonnector boru hattı aracılığıyla farklı kaynaklardan gaz sağlayacaktır. Gaz dolum tesisleri normal şekilde faaliyetlerine devam edecektir" dedi. Wiljanen'in sözünü ettiği boru hattı Estonya ile Finlandiya'yı birbirine bağlıyor.
YÜZDE 6 PAYA SAHİP
Gasum, Rus enerji şirketi Gazprom'un neden böyle bir karar aldığını açıklamadı. Ancak karar, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmasının 2 gün ardından geldi. Putin yönetimi NATO'ya katılmasının Finlandiya'nın Rusya ile ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.
Doğal gaz tüketimi Finlandiya'nın toplam enerji tüketiminde yüzde 6'lık paya sahip. Dolayısıyla normalde gaz ithalatının önemli bir kısmını Rusya'dan yapsa da uzmanlar Rus gazının yerinin doldurulabileceğini belirtiyor.
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