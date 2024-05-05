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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya ayinine katıldı

        Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya ayinine katıldı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Hazreti İsan'ın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:04
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        • 1

          Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

        • 2

          Koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve koyu kırmızı kravat giyen Putin'e Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyani eşlik etti.

        • 3

          Rusya Ortodoks Kilisesi, Putin'in ve onun Ukrayna'da devam eden savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor. Kirill, üçüncü yılına giren Ukrayna'daki savaşı güçlü bir şekilde destekliyor.

        • 4

          TASS devlet haber ajansının haberine göre, törende patrik, Rusya'nın "kutsal sınırlarının" korunması için dua etti ve Tanrı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki "yıkıcı çekişmeyi" durduracağı umudunu dile getirdi.

        • 5

          Ortodoks inancını hayatının merkezinde tutan Putin, tatillerde genellikle ayinlere katılır. Noel'de genellik Moskova dışındaki kiliselerde gerçekleşen daha samimi törenlere katılır.

        • 6

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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