Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hazreti İsan'ın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Moskova'da Paskalya ayinine katıldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.
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Koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve koyu kırmızı kravat giyen Putin'e Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyani eşlik etti.
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Rusya Ortodoks Kilisesi, Putin'in ve onun Ukrayna'da devam eden savaşının sadık bir destekçisi olan Patrik Kirill tarafından yönetiliyor. Kirill, üçüncü yılına giren Ukrayna'daki savaşı güçlü bir şekilde destekliyor.
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TASS devlet haber ajansının haberine göre, törende patrik, Rusya'nın "kutsal sınırlarının" korunması için dua etti ve Tanrı'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki "yıkıcı çekişmeyi" durduracağı umudunu dile getirdi.
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Ortodoks inancını hayatının merkezinde tutan Putin, tatillerde genellikle ayinlere katılır. Noel'de genellik Moskova dışındaki kiliselerde gerçekleşen daha samimi törenlere katılır.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.