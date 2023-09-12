Rusya Devlet Başkanı Putin'den Elon Musk'a övgüler

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelecekteki sözleşmelerde satın aldıkları hizmet veya ürünlerin savaşta kullanılabileceğinin daha açık bir şekilde belirtileceğini söyledi.

Musk Kırım talebini reddettiğinde askeri bir sözleşmeye sahip değildi ve Rusya'nın Şubat 2022 işgaline yanıt olarak Ukrayna'ya ücretsiz hizmet sağlıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda ABD ordusu, desteğin devam etmesi için Starlink'e fon sağladı ve resmi olarak Starlink ile sözleşme imzaladı. Pentagon, operasyonel güvenliği gerekçe göstererek bu sözleşmenin şartlarını veya maliyetini açıklamadı.