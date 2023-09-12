Rusya Devlet Başkanı Putin'den Elon Musk'a övgüler
Rusya Devlet Başkanı Putin; Starlink'in sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Rus donanma gemilerine saldırmak için Starlink desteği isteğini reddetmesi üzerine ünlü milyardere övgüler yağdırdı. Putin, Musk'ı 'seçkin bir insan' olarak nitelendirdi.
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Geçtiğimiz hafta The Washington Post tarafından yayınlanan Musk'un yeni biyografisinden alıntılar, Ukraynalıların Eylül 2022'de Kırım'ın Sevastopol limanında bulunan Rus donanma gemilerine saldırmak için Starlink desteği istediğini ortaya çıkarmıştı.
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SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Kırım'daki Rus kuvvetlerine sürpriz saldırı düzenlemek için Starlink internet hizmetlerini kullanmasına izin vermeyi reddetmesi tartışmaları alevlendirmişti.
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ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelecekteki sözleşmelerde satın aldıkları hizmet veya ürünlerin savaşta kullanılabileceğinin daha açık bir şekilde belirtileceğini söyledi.
Musk Kırım talebini reddettiğinde askeri bir sözleşmeye sahip değildi ve Rusya'nın Şubat 2022 işgaline yanıt olarak Ukrayna'ya ücretsiz hizmet sağlıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda ABD ordusu, desteğin devam etmesi için Starlink'e fon sağladı ve resmi olarak Starlink ile sözleşme imzaladı. Pentagon, operasyonel güvenliği gerekçe göstererek bu sözleşmenin şartlarını veya maliyetini açıklamadı.
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Hava Kuvvetleri Satın Alma, Teknoloji ve Lojistikten Sorumlu Sekreter Yardımcısı Andrew Hunter, "Teknolojiyi ve hizmetleri, Hava Kuvvetleri misyonuna veya bu durumda Hava Kuvvetleri Bakanlığına hizmet etmek için alıyoruz. Dolayısıyla gerektiğinde muharebe operasyonlarını desteklemek de dahil olmak üzere amaçlarımız için kullanılması yönünde beklentimiz olması normal" diye konuştu.
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PUTIN'DEN MUSK'A ÖVGÜ
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a övgülerde bulundu.
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Putin, milyarder ismi 'seçkin bir adam' olarak nitelendirirken "O olağanüstü bir insan, aktif ve önemli işler yapan yetenekli bir iş insanı" dedi.
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Rus lider "Musk, Amerikan devletinin desteği ile uzay sektöründe çok şey yapıyor" diye konuştu.
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* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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