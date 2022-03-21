Rusya'dan kimyasal açıklaması

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da hiçbir kimya tesisini vurmadığını ve vurmayı da planlamadığını açıkladı.

Rusya ayrıca Rivne bölgesindeki askeri bir tesisi cruise füzeleri ile vurduğunu da doğruladı.

KİMYASAL TESİSE SALDIRI İDDİASI

Sumi Bölge Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde Rus birlikleri tarafından kuşatılan Sumykhimprom kimyasal tesisinde TSİ 04.30’da amonyak sızıntısı meydana geldiğini söyledi.

Zhyvytskyy, sızıntının nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alanın tehlikeli olduğunu belirtti.