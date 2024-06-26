Rusya, AB'ye misilleme olarak 81 Avrupa yayın organına erişimi yasakladı

Getty Images Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov

Rusya, Avrupa Birliği'nin bazı Rus yayın organlarına uyguladığı yasağa misilleme olarak 81 Avrupa yayınının engellediğini açıkladı.

27 AB üyesi ülkeden 25'inin kamu yayını, dergi ve gazetelerine Rusya'da erişilemeyecek.

Rus hükümeti, AB'nin 17 Mayıs'ta Rus yayın kuruluşları Avrupa'nın Sesi, RIA Novosti, Izvestia ve Rossiyskaya Gazeta'yı engelleme kararına "orantılı karşı önlemler" uyguladığını söyledi. Brüksel, bu yayınları "Rus propagandasını ve Ukrayna'ya karşı saldırı savaşını yaymak ve desteklemekle" itham etmişti.

Rusya'nın kara listeye aldığı basın kuruluşları listesinde Politico, EU Observer, İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, Fransa'nın Le Monde gazetesi ve Almanya'nın Der Spiegel dergisi de yer alıyor.

Kamu yayıncısı Rai ve La Repubblica gazetesi gibi bazı İtalyan yayın kuruluşlarına da erişim kısıtlanacak. İtalya Dışişleri Bakanlığı, bu kararı "şiddetli, yıkıcı ve yasa dışı bir savaşın etkilerini ortadan kaldırmayacağını" söyleyerek kınadı.

ABD, Rus hükümetinin "kendi halkının gerçeği duymasından korktuğunu" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Rusya'nın askeri doktrininin bir parçası olarak dezenformasyon yaymak için Rusya tarafından finanse edilen propaganda kuruluşlarının, bağımsız medyayla aynı olmadığını" söyledi.