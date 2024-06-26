Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Diğer Rusya, AB'ye misilleme olarak 81 Avrupa yayın organına erişimi yasakladı

        Rusya, AB'ye misilleme olarak 81 Avrupa yayın organına erişimi yasakladı

        Rusya, Avrupa Birliği'nin bazı Rus yayın organlarına uyguladığı yasağa misilleme olarak 81 Avrupa yayınının engellediğini açıkladı. 27 AB üyesi ülkeden 25'inin kamu yayını, dergi ve gazetelerine Rusya'da erişilemeyecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, AB'ye misilleme olarak 81 Avrupa yayın organına erişimi yasakladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        lavrov Getty Images

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov

        Rusya, Avrupa Birliği'nin bazı Rus yayın organlarına uyguladığı yasağa misilleme olarak 81 Avrupa yayınının engellediğini açıkladı.

        27 AB üyesi ülkeden 25'inin kamu yayını, dergi ve gazetelerine Rusya'da erişilemeyecek.

        Rus hükümeti, AB'nin 17 Mayıs'ta Rus yayın kuruluşları Avrupa'nın Sesi, RIA Novosti, Izvestia ve Rossiyskaya Gazeta'yı engelleme kararına "orantılı karşı önlemler" uyguladığını söyledi. Brüksel, bu yayınları "Rus propagandasını ve Ukrayna'ya karşı saldırı savaşını yaymak ve desteklemekle" itham etmişti.

        Rusya'nın kara listeye aldığı basın kuruluşları listesinde Politico, EU Observer, İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, Fransa'nın Le Monde gazetesi ve Almanya'nın Der Spiegel dergisi de yer alıyor.

        Kamu yayıncısı Rai ve La Repubblica gazetesi gibi bazı İtalyan yayın kuruluşlarına da erişim kısıtlanacak. İtalya Dışişleri Bakanlığı, bu kararı "şiddetli, yıkıcı ve yasa dışı bir savaşın etkilerini ortadan kaldırmayacağını" söyleyerek kınadı.

        ABD, Rus hükümetinin "kendi halkının gerçeği duymasından korktuğunu" söyledi.

        Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Rusya'nın askeri doktrininin bir parçası olarak dezenformasyon yaymak için Rusya tarafından finanse edilen propaganda kuruluşlarının, bağımsız medyayla aynı olmadığını" söyledi.

        Moskova, Rus medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması halinde yasağı sonlandırmayı düşüneceğini söyledi.

        Rus devlet destekli haber kanalı RT'nin AB'de yayın yapma lisansı, Rusya ordusunun Şubat 2022'de Ukrayna topraklarına girmesinden kısa bir süre sonra iptal edildi.

        Aynı dönemde Rusya, aralarında BBC'nin de bulunduğu birçok Batılı web sitesine erişimi "yanlış bilgi" yaymakla suçlayarak kısıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Habertürk Anasayfa