Rus siyaset bilimci Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldü!

DHA'nın haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi´nden yapılan açıklamada, "Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21:00 sularında Moskova´nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı.

Aracı kullanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugin olduğu belirlendi" denildi. Soruşturma komitesi, bölgede incelemelerin sürdüğü, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Darya Dugin'in babası Aleksandr Dugin´in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.