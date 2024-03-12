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        Haberler Dünya Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO liderliğine aday oldu

        Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO liderliğine aday oldu

        Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO Genel Sekreterliği'ne adaylığını açıkladı. Iohannis'in rakibi ise Hollanda Başbakanlığı görevini bırakacak olan Mark Rutte.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 12.03.2024 - 19:18
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        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
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        Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis bugün bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreterliği için aday olduğunu duyurdu.

        Iohannis, "NATO Genel Sekreterliği için yarışa katılmaya karar verdim. NATO'nun misyonuna ilişkin bakış açısını yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Doğu Avrupa'nın NATO görüşmelerinde ve kararlarında değerli bir katkısı var" ifadelerini kullandı.

        Avrupa Birliği ve NATO ülkesi Romanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2.5'ine yükseltti.

        Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg'in görev süresinin dolması nedeniyle aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından destekleniyor.

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        Kulislerde Rutte önde

        Reuters'ın üç diplomata dayandırdığı bilgiye göre Rutte şu ana kadar yaklaşık 20 NATO üyesinin desteğini almış durumda.

        NATO Genel Sekreteri'nin atanabilmesi için oy birliği gerekiyor.

        Eski Norveç başbakanı olan ve ekim ayında görevi bırakmayı planlayan Jens Stoltenberg, 2014 yılından bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

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