UEFA Avrupa Ligi'nde Roma- Athletic Bilbao maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Portekiz devi Porto'yu eleyen Roma, grup aşamasını ikinci bitirip son 16'ya direkt katılan Athletic Bilbao ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Roma- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda?