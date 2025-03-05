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        Haberler Bilgi Spor Roma- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları

        Roma- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Roma ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem S. Scharer yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, heyecanla beklenen Roma- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:33
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde Roma- Athletic Bilbao maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Portekiz devi Porto'yu eleyen Roma, grup aşamasını ikinci bitirip son 16'ya direkt katılan Athletic Bilbao ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Roma- Athletic Bilbao maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          ROMA- ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

          Roma- Athletic Bilbao maçı 6 Mart Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          ROMA- ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ROMA MUHTEMEL 11

          Svilar, Zeki, Mancini, N'Dicka, El Shaarawy, Kone, Christante, Angelino, Dybala, Pellegrini, Shomurodov

        • 5

          ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11

          Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri, Jauregizar, Prados, İ. Williams, Berenguer, N. Williams, Guruzeta

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