Rıza Kocağoğlu 45'inci yaşını dostlarıyla kutladı
Rıza Kocaoğlu, 45'inci yaşını Kuruçeşme'deki bir mekânda aralarında; Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ve Damla Sönmez gibi ünlü isimlerin yer aldığı arkadaşlarıyla birlikte kutladı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rıza Kocaoğlu, Kuruçeşme'deki bir mekânda yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.
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45'inci yaşına giren Rıza Kocaoğlu'nun doğum günü kutlamasına; Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ve Damla Sönmez gibi ünlü isimler gitti. Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaoğlu; "45 yaşıma çok güzel bir hediye. Erkan, sağ olsun çok güzel bir iş yaptık. O benim yeni yaşımın hediyesi oldu. 3 günde çekim bitirdik. İki buçuk ay prova yaptık ama çekimleri 3 günde hemen bitirebildik" ifadelerini kullandı.
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Erkan Kolçak Köstendil de Rıza Kocaoğlu için; "O kadar ruhu güzel ki, nice yaşları olsun. Onu çok seviyoruz. Enteresan adam ama kafaya taktığını yapıyor. Onun o halleri bana çok ilham veriyor" diye konuştu.
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