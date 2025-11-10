Dünün reyting sonuçları 9 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Kasım Pazar akşamı Show TV'de Bereketli Topraklar, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çarpıntı ve Now TV'de Sahtekarlar dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 9 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
- 1
‘’Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 9 Kasım Pazar günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Bereketli Topraklar, Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle; Eşref Rüya dizisi ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 9 Kasım 2025 reyting sonuçları…
- 2
9 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. İşte 9 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
9 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Çarpıntı — STAR TV
Sahtekârlar (Özet) — NOW
Bereketli Topraklar — SHOW TV
Show Ana Haber — SHOW TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel — ATV
-
- 4
9 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
MasterChef Türkiye — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Çarpıntı — STAR TV
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Kim Milyoner Olmak İster Özel — ATV
Sahtekârlar (Özet) — NOW
Kim Milyoner Olmak İster — ATV
Show Ana Haber — SHOW TV
- 5
9 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat — TRT 1
Sahtekârlar — NOW
Teşkilat (Özet) — TRT 1
Çarpıntı — STAR TV
MasterChef Türkiye — TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu — NOW
Show Ana Haber — SHOW TV
Gelin — KANAL 7
Bereketli Topraklar — SHOW TV
Sahtekârlar (Özet) — NOW
- 6