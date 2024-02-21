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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 20 Şubat 2024 açıklanıyor! AB ve Total reyting sıralaması: Bahar, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Şubat 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. 20 Şubat Salı akşamı ekrana gelen Bahar, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Senden Önce dizileri AB ve total reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 20 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 08:59
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        • 1

          Gündüz ve akşam kuşağında birçok iddialı yapım reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 20 Şubat Salı gününün reyting sonuçları ile dünkü total, AB sıralaması...

        • 2

          20 ŞUBAT 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Şubat dünün AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          20 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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