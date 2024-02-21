Gündüz ve akşam kuşağında birçok iddialı yapım reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 20 Şubat Salı gününün reyting sonuçları ile dünkü total, AB sıralaması...