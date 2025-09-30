Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 30 Eylül 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

        30 Eylül Resmi Gazete kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Birçok konuda yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 30 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 00:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 01:01
        • 1

          Resmi Gazete, 30 Eylül 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Özellikle iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 30 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

          –– Türkiye Sanayinin Teknolojik Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması

          YÖNETMELİK

          –– İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        • 3

          KURUL KARARI

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35551] Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2019/31177 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2019/17715 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2020/37270 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2025 Tarihli ve 2021/29848 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2025 Tarihli ve 2021/34076 Başvuru Numaralı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

