Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alımı yapılacak
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak. Adalet Bakanlığına, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle 20 stajyer kontrolör alımı yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.
Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 27 Aralık Cuma günü sona erecek.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
Başvuruda bulunacak adayların, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile iktisat, işletme fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekiyor.
Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması ve ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.
Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
ADALET BAKANLIĞINA AÇIKTAN ATAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 20 stajyer kontrolör kadrosuna, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.
Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.
Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.
Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.
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