Reportage Türkiye’den İstanbul'da 2. yatırım

Reportage Properties’in Türkiye gayrimenkul pazarındaki markası Reportage Türkiye, Bahçeşehir’de inşa edeceği ikinci projesi Afra Park’ı duyurdu.

Reportage Türkiye CEO’su Kemal Alamo, 10 yıldır 4 kıtada faaliyetlerini sürdüren Reportage Properties’in 12’si tamamlanmış toplam 46 projesi bulunduğunu, geçen yıl 1,3 milyar dolar satış yapan, 10 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir gayrimenkul geliştirme firması olduğunu aktardı.

Türkiye gayrimenkul pazarının Reportage Properties tarafından yakın takipte olduğunu belirten Kemal Alamo, Reportage Türkiye’nin kurulmasına ilişkin şunları dile getirdi: “Özellikle pandemi döneminde tüketici alışkanlıklarının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiyle Türkiye’de yapılanma kararı aldık. İlk projemiz, Bahçeşehir’de 44 bin metrekare alan üzerine 2,2 milyar TL yatırımla, 232 adet 4+1 formatta bahçeli sıra villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. Geçen sene 1 milyar TL ciro hedefimizi aştığımız Sylvana İstanbul’un inşaatında yüzde 25’e eriştik ve yüzde 55’inin de satışını gerçekleştirdik. Sylvana İstanbul’u Aralık 2025 itibarıyla teslim etmeye başlayacağız.”

“İstanbul’da ikinci projemizi hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Afra Park, gayrimenkul geliştirme alanındaki vizyonumuzu tam olarak yansıtan bir proje olacak” diyen Kemal Alamo, projeye ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: "Afra Park, toplam 24 bin metrekare arazi üzerine 1,5 milyar TL yatırımla yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacak. Projemizde 2+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde villalar yer alacak. Afra Park’ın yüzde 7’sini peyzaja ayırıyoruz. Metrekaresi ortalama 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz Afra Park’ta, inşaat çalışmalarına 2025 yılı itibarıyla başlamayı ve teslimleri de Aralık 2026’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Yeni projeler inşa etmek için görüşmelerini sürdürdüklerini vurgulayan Kemal Alamo, görüşlerini şu şekilde ifade etti: “İlk hedefimiz, Sylvana İstanbul’un inşasını tamamlamak ve teslimlerine başlamak. Bu süreçte de eş zamanlı olarak Afra Park’ın inşasına başlayıp farklı projelere yelken açmak istiyoruz. Afra Park ile hedefimiz 1,1 milyar TL ciro elde etmek, gelecek 3 yılda da yeni projelerimizde 1,6 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde de projeler üretmeyi sürdüreceğiz."

Reportage Türkiye CEO’su Kemal Alamo görüşlerini şöyle sonlandırdı: “Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisi için önem arz eden sektörlerin başında geliyor ve birçok sektörü yakından etkiliyor. Ülkemize döviz girdisi sağlayacak olan nitelikli yatırımlar için de daha çok marka projelere ve talebi karşılayacak daha çok gayrimenkul projesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İstanbul, Avrupa ile Asya arasındaki güçlü konumu ile bu anlamda Avrupa’nın gayrimenkul başkenti niteliğindedir. Reportage Türkiye olarak yakın zamanda İstanbul’u bölge merkezi haline getirerek Arnavutluk ve Rusya’yı buradan yöneteceğiz, Portekiz ve Yunanistan’da geliştireceğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul’u konumlandıracağız. Bu bakış açısıyla yabancı yatırımcıların da yönünü yeniden Türkiye’ye çekecek şekilde operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”