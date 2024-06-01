Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.400,48 %-0,77
        DOLAR 32,2480 %0,08
        EURO 34,9496 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.412,19 %-0,52
        FAİZ 41,61 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 31,53 %-2,31
        BITCOIN 67.678,00 %0,07
        GBP/TRY 41,0829 %-0,04
        EUR/USD 1,0848 %0,15
        BRENT 81,11 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 3.943,93 %-0,52
        Haberler Ekonomi Otomobil Renault ve Geely'den 15 milyar Euro'luk ortaklık - Otomobil Haberleri

        Renault ve Geely'den 15 milyar Euro'luk ortaklık

        Renault Group ve Geely'nin, yüzde 50-50 ortaklı yeni bir şirket kurdu. HORSE Powertrain Limited isimli yeni şirket, hibrit sistemler, içten yanmalı motorlar, şanzımanlar ve batarya çözümleri de dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip güç aktarma organları teknolojileri üzerinde faaliyet gösterecek. HORSE Powertrain, yıllık yaklaşık 15 milyar Euro gelir ve yılda yaklaşık 5 milyon adet güç aktarma organı üretimi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Renault ve Geely'den 'güç' ortaklığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Renault Group ve Geely’nin 11 Temmuz 2023'te imzaladıkları anlaşmanın ve ilgili otoritelerden alınan onayların ardından, her iki grubun yeni şirkette yüzde 50 hisseye sahip olduğu HORSE Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde resmen kuruldu.

        Şirket, hibrit sistemler, içten yanmalı motorlar, şanzımanlar ve batarya çözümleri de dahil olmak üzere küresel ortaklar için en son teknolojiye sahip güç aktarma organları teknolojileri üzerinde faaliyet gösterecek.

        Aramco, Renault ve Geely'den ortaklık hamlesi
        Aramco, Renault ve Geely'den ortaklık hamlesi

        Verilen bilgiye göre, 2 şirket, 2040 yılına kadar üretilen araçların yarısından fazlasının hala içten yanmalı motorlara dayanmasının beklendiği bir dünyada başarılı bir karbonsuzlaştırma için yüksek verimli içten yanmalı motorlar (ICE), daha düşük karbonlu e-yakıtlar ve hidrojen dahil olmak üzere çeşitli güç aktarma teknolojilerinin bir kombinasyonunun gerekli olduğuna inanıyor.

        Şirket bünyesinde 17 küresel tesis, 5 Ar-Ge merkezi, yaklaşık 19 bin çalışan bulunuyor. 130 ülkede 9 müşteriye hitap eden HORSE Powertrain, yıllık yaklaşık 15 milyar Euro gelir ve yılda yaklaşık 5 milyon adet güç aktarma organı üretimi hedefliyor.

        'KARBONDAN ARINDIRMA ZORLUĞUNUN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ'

        Renault Group CEO'su Luca de Meo konuyla ilgili olarak, "Bugün, otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olan karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması konusunda önemli bir adım atılmıştır. Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu yaratmak gelecek için kilit önem taşıyor. Birlikte, öncelikli faaliyetlerimizin içinde yer alan inovasyon ile karbondan arındırma zorluğunun üstesinden geleceğiz" dedi.

        Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li de, "Sektörün önümüzdeki yıllarda net sıfır emisyona ulaşabilmesi için küresel sinerjiler, çoklu teknolojiler ve uzmanlık paylaşımı büyük önem taşıyor. HORSE Powertrain Limited, yarının otomotiv endüstrisinin talep ettiği düşük emisyonlu çözümleri sunacak portföye, ölçeğe ve kapasiteye sahip olacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Habertürk Anasayfa