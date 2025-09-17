Reklam arası hayat mı yaşıyoruz?

Çevrimiçi marka araştırmasına göre; bir ürünü satın almadan önce çevrimiçi marka araştırması yapma oranı dünya ölçeğinde ortalama yüzde 50.7 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 65.8. Türkiye haftalık online alışveriş ve bakkal alışverişinde de dünya üçüncüsü.

Çevrimiçi yemek teslimatında ise yüzde 63.1 ile dünya birincisiyiz. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, Dijital Global İstatistik Raporu’na göre; 2025 yılı 2. çeyreği itibariyle dünya nüfusu 8.23 milyara ulaştı. Dünya genelinde internet kullanıcıları 5.65 milyar iken, nüfusa göre internet kullanım oranı yüzde 68.7 oldu.

Türkiye’de ise internet kullanıcılarının nüfusa oranı yüzde 88.3 oldu. Bu oran dünya geneline bakıldığında ortalamanın bir hayli üzerinde kalıyor. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5.41 milyar iken bu sayının nüfusa oranı yüzde 65.7’ye denk geliyor. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 69.7’sini oluşturuyor. Dünya genelinde çevrimiçi medyada haftalık harcanan ortalama süre 33 saat 42 dakika iken, Türkiye'de bu süre 42 saat 56 dakika.

ENGELLEYİCİ KULLANANLAR İnternet reklamları avantajları, dezavantajları ve mahremiyet ihlalleri ile hayatımızı önemli ölçüde etkiliyor. İnternette 16 yaş üzeri internet kullanıcılarının reklam engelleyici kullanma nedenlerine bakıldığında; yüzde 64.4’ü çok fazla reklam olduğunu, yüzde 54.5’i araya reklamların girdiğini, yüzde 40.8’i gizliliği koruma gerekçesiyle engelleyici kullandığını söylüyor. Kullanıcıların yüzde 40’ı, “reklamlar benimle ilgili değil” derken, yüzde 37.5’i uygun olmayan içeriğin gösterilmesini durdurmak için, yüzde 30.5’i cihaz performansını artırmak için, yüzde 25.9’u ise şirketlerin haklarında veri toplamasını durdurmak için engelleyici kullandığını söylüyor. ALIŞVERİŞ ALIŞKANLARI Çevrimiçi marka araştırmasına göre; dünya genelinde 16 yaş üzeri internet kullanıcılarının bir ürün satın almadan önce çevrim içi marka araştırması yapma oranı 50.7 oldu. Bu oran geçen yıllarda da yüzde 51 seviyesinde idi. Türkiye, yüzde 65.8 ile marka araştırması yapmada dünya üçüncüsü oldu. İlk iki sırayı yüzde 69.4 Endonezya, yüzde 69.1 ile Brezilya paylaşıyor. Refah seviyesi yüksek ülkeler ve Avrupa ülkeleri alışverişten önce marka araştırması yapmada Türkiye’nin gerisinde kalırken; son üç sırayı yüzde 20.1 ile Fas, yüzde 38.4 ile Gana, yüzde 40.7 ile Mısır paylaşıyor. Çin yüzde 42.3 ile dünya genelinde sondan dördüncü sırada. Markaların web sitelerini ziyaret etmede dünya ortalaması yüzde 44-45 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 65.8. Türkiye bu konuda da dünya üçüncüsü. İlk ikiyi yine Endonezya ve Brezilya paylaşıyor. Haftalık online çevrimiçi alışveriş yapma ortalamasında dünya ortalaması 56.1 iken, Türkiye yine yüzde 64.1 ile dünya üçüncüsü. Bu alanda ilk ikiyi yüzde 68.2 ile Tayland, yüzde 68.1 ile Nijerya paylaşıyor. Gana yüzde 17.6 ile dünya sonuncusu. Son sıralardaki diğer ülkeler; Fas yüzde 30.7, Mısır yüzde 34.3, Avusturya yüzde 37.6.

ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA NEDENLERİ Kullanıcılara, “Hangi faktör sizi çevrimiçi satın almaya teşvik ediyor?” diye sorulduğunda; Yüzde 51.6’sı ücretsiz teslimat, yüzde 37.4’ü kuponlar ve indirimler, yüzde 32.9’u müşteri yorumları, yüzde 31.7’si kolay iade politikası, yüzde 28.2’si basit çevrimiçi ödeme, yüzde 27.5’i ertesi gün teslimat, yüzde 25’i sadakat puanlarını gerekçe gösteriyor. BAKKAL VE YEMEK ALIŞVERİŞİ Her hafta çevrimiçi bakkal alışverişi yapanların oranına bakıldığında dünya ortalaması yüzde 28.2 iken, Türkiye bu alanda yine dünya üçüncüsü. Türkiye’de oran yüzde 41.7. Dünyanın ilk iki ülkesi yüzde 43 Tayland, yüzde 42.2 Güney Kore. Çevrimiçi yemek teslimatında Türkiye 63.1 ile dünya birincisi. Dünya ortalaması yüzde 37.4. Türkiye’yi Malezya ve Brezilya izliyor. Son sıralarda Sırbistan, Fas ve Japonya var. ENDİŞELİYİZ AMA VAZGEÇEMİYORUZ Kişisel verilerin kötüye kullanımına ilişkin endişeler dünya ölçeğinde yüzde 30 iken, Türkiye’de de bu oranda kanaat hakim. Kullanıcıların yüzde 29.9’u kişisel verilerin şirketler tarafından kötüye kullanılabileceğini düşünüyor ve bu konuda endişe duyuyor. Buna rağmen internet alışverişinden vazgeçmiyoruz.