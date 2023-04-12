Rekabet Kurumu'ndan mobil ekosistem incelemesi

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Rekabet Kurumu'ndan mobil ekosistem açıklaması geldi. Mobil ekosistemin yol açtığı muhtemel rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması için soruşturma başlatıldığını vurgulayan kurumun, açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"TÜKETİCİ REFAHI ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİYE SAHİP"

Günümüzde internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazlar; geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyiş, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilmektedir.

"BİRÇOK ALT PAZARDA EŞ ZAMANLI FAALİYET"

Bu farkındalıkla sektöre rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları vb. her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olmasının rekabetçi endişeler doğurabileceği görülmektedir. Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir. Söz konusu işleyiş, rakip ürünler/hizmetler açısından dışlayıcı etkilerle karşılaşma, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskleri doğurabilecektir.

"VERİLER DERLENEREK ATILMASI GEREKEN ADIMLAR BELİRLENECEK"

Bu çerçeve dâhilinde, mobil ekosistemlerin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanması, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım teşkil etmektedir. Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.

Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesinde, hizmet sağlayıcıların yanı sıra hizmetin kullanıcısı olan uygulama geliştiricilerin, nihai tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması; etkin ve rekabetçi bir işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme alanlarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

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