Rekabet Kurulu'nda Trendyol'un sözlü savunma toplantısı yapıldı

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Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerin ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan sözlü savunma toplantısının internetten ve kurum salonlarından izlenebildiğini belirten Küle, Kurulun, şirketin savunmasının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Küle, gizlilik içeren bölümlerin savunmalar tamamlandıktan sonra dinleneceğini dile getirerek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

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Soruşturma Heyeti Temsilcisi Rekabet Kurulunun, Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri sektöründeki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürüttüğü ön araştırma sonucunda soruşturma başlatıldığını anımsattı.

"PARA CEZASI UYGULANMASI GEREKİYOR"

Bu süreçte Trendyol'un faaliyetlerine ilişkin "yıkıcı fiyatlama, münhasırlık, haksız sözleşme hükümleri, rakip verilerinin kullanımı ile algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlama ve algoritmaya müdahaleyle pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık" iddialarının incelendiğini aktaran Temsilci, "İncelemeye alınan haksız sözleşme hükümleri, münhasırlık ve yıkıcı fiyatlama uygulamalarına yönelik Trendyol tarafından sunulan taahhütler Kurul'un 16 Haziran 2022 tarihli kararı ile yeterli görülerek bu konular bakımından soruşturma sürecinin sonlandırılmasına geri kalan uygulamalarına yönelik soruşturma sürecinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda soruşturma kapsamında, şirketin faaliyetlerinin Rekabet Kanunu'nun "Hakim durumun kötüye kullanılması" ihlaline yol açıp açmadığının incelendiğini ifade eden soruşturma temsilcisi "Trendyol'un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hakim durumda olduğu, şirketin algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve geçen kanunun 6. maddesini ihlal ettiği, bu nedenle Trendyol'a idari para cezası uygulanması gerektiği" kanaatini aktardı.

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"BÜTÜN SATICILARA EŞİT MESAFEDEYİZ"

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de savunmasında, platformda kendi markalarının çok düşük bir oranda olduğunu, pazar yerinde ülkenin her yerinden satış yapan irili ufaklı 300 bin işletmeye iş yapma, mal satma olanağı sağladıklarını söyledi.

İşletmelerin yurtdışına mal satmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çetin, bütün satıcılara eşit mesafede olduklarını anlattı.

Çetin, tüm uygulamaların "düzgün", "alınlarının ak" olduğunu vurgulayarak sermayenin Çin'den ya da başka bir ülkeden gelmesinin önemli olmadığını, 44 bin çalışanları olduğunu ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.