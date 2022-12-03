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Refet Gürkaynak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılış ve kapanış konuşması yaptı. İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray'ında gerçekleşen toplantıda uluslararası alanda tanınan ekonomi profesörleri de sunumlarını geçekleştirdi. Akademik kariyerlerine yurt dışında devam eden isimler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Refet Gürkaynak toplantıda konuşan isimlerden biri oldu. Refet Gürkaynak uluslararası akademik camianın yakından tanıdığı isimler olmakla birlikte uluslararası kuruluşlardaki kariyerleri ve danışmanlık hizmetleri ile de dikkat çeken isimlerden. Peki, Refet Gürkaynak kimdir? İşte Refet Gürkaynak biyografisi…

Giriş: 03.12.2022 - 23:55 | Güncelleme: ABONE OL
Refet Gürkaynak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu toplantıda uluslararası camiada tanınan birçok ekonomist de konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda Refet Gürkaynak öne çıkan isimlerden biri oldu. Gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekerken sunum yapan kişiler ise araştırılmaya başlandı. Peki, Refet Gürkaynak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri

REFET GÜRKAYNAK KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Refet Gürkaynak, CHP'nin ekonomi politikası ile ilgili danıştığı akademisyenlerden biri.

Şu an akademik kadrosunda bulunduğu Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi eğitimini aldıktan sonra doktorasını ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. ABD Merkez Bankası'nda 4 yıl çalışan Gürkaynak, MIT'de ders verdi. Uluslararası Para Fonu ve TCMB'ye danışmanlık yaptı.

The Centre for Economic Policy Research (CEPR)’da araştırma görevlisi olan Gürkaynak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, doktora derecesini Princeton Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha öncesinde ABD Merkez Bankası Parasal İşler Bölümü’nde Ekonomist olarak çalışmıştır. Halen bir çok merkez bankasına danışmanlık vermektedir.

Prof. Gürkaynak çalışmalarında parasal iktisat, mali piyasalar ve uluslararası iktisat konularına yoğunlaşmıştır. Araştırmaları;

  • Journal of Monetary Economics,
  • Review of Economics and Statistics
  • American Economic Review gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

Ayrıca çalışmalarıyla ERC (European Research Council) bursu yanısıra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Bilim Akademisi gibi ileri gelen kuruluşlardan ödül almıştır.

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