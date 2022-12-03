Şu an akademik kadrosunda bulunduğu Bilkent Üniversitesi 'nde ekonomi eğitimini aldıktan sonra doktorasını ABD'deki Princeton Üniversitesi 'nde tamamladı. ABD Merkez Bankası 'nda 4 yıl çalışan Gürkaynak, MIT 'de ders verdi. Uluslararası Para Fonu ve TCMB 'ye danışmanlık yaptı.

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi 'nde bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Refet Gürkaynak, CHP'nin ekonomi politikası ile ilgili danıştığı akademisyenlerden biri .

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 'nda bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bu toplantıda uluslararası camiada tanınan birçok ekonomist de konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda Refet Gürkaynak öne çıkan isimlerden biri oldu. Gerçekleştirilen bu toplantı dikkat çekerken sunum yapan kişiler ise araştırılmaya başlandı. Peki, Refet Gürkaynak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Refet Gürkaynak hayatı ve kariyeri …

The Centre for Economic Policy Research (CEPR)’da araştırma görevlisi olan Gürkaynak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, doktora derecesini Princeton Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha öncesinde ABD Merkez Bankası Parasal İşler Bölümü’nde Ekonomist olarak çalışmıştır. Halen bir çok merkez bankasına danışmanlık vermektedir.

Prof. Gürkaynak çalışmalarında parasal iktisat, mali piyasalar ve uluslararası iktisat konularına yoğunlaşmıştır. Araştırmaları;

Journal of Monetary Economics,

Review of Economics and Statistics

American Economic Review gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır.

Ayrıca çalışmalarıyla ERC (European Research Council) bursu yanısıra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Bilim Akademisi gibi ileri gelen kuruluşlardan ödül almıştır.