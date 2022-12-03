Jeremy Rifkin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Jeremy Rifkin hayatı ve kariyeri

Almanya'nın önceki başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapan Jeremy Rifkin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu. Rifkin "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında video konferans yöntemi ile katılarak sunumunu yaptı. Peki, "Jeremy Rifkin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" İşte Jeremy Rifkin hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...



JEREMY RİFKİN KİMDİR?



1945 doğumlu ABD'li ekonomist, Avrupa Birliği'ne ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği alanlarında danışmanlık hizmeti verdi. Avrupa Birliği'nin küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliği üçlü sorununu ele alan Üçüncü Sanayi Devrimi uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planının baş mimarı olarak da biliniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Üçüncü Sanayi Devrimi"ninnin uygulanması konusunda da danışmanlık yapan RifkinRifkin, bilimsel ve teknolojik değişimlerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri ile ilgili 20'den fazla kitap kaleme aldı. Bu eserler dünya genelinde 35 dile çevrildi.

RifkinRifkin, dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji şirketleri, elektrik iletim şirketleri, inşaat şirketleri, mimarlık firmaları, bilişim ve elektronik şirketleri ile taşımacılık ve lojistik şirketlerinden oluşan "TIR ConsultingConsulting" isimli danışmanlık şirketinin başkanlığını da yürütüyor.

Kendi oluşturduğu küresel ekonomik kalkınma ekibi, CollaborativeCollaborative CommonsCommons ve Third IndustrialIndustrial RevolutionRevolution (Üçüncü Sanayi Devrimi) için IoTIoT (Nesnelerin İnterneti / fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı) altyapısını geliştirmek için şehirler, bölgeler ve ulusal hükümetlerle birlikte çalışıyor.

Aynı zamanda ABD'nin Maryland eyaletine bağlı BethesdaBethesda kenti merkezli Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın (FOET) kurucu başkanı.

Rifkin'inRifkin'in 1995 yılından bu yana Pennsylvania Üniversitesi WhartonWharton School Yönetici Eğitim Programı'nda kürsüsü bulunuyor.