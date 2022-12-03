Ufuk Akçiğit kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında video konferans yöntemi ile katılarak sunumunu yapan Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ufuk Akçiğit kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" İşte Ufuk Akçiğit hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

UFUK AKÇİĞİT KİMDİR?



Akademik kariyerini sürdürdüğü yurt dışından video konferans yöntemi ile sunum yapan bir diğer ekonomi profesörü Ufuk AkçiğitAkçiğit, lisansını 2003'te Koç Üniversitesi'nde tamamladı. 2009 yılında Massachusetts InstituteInstitute of Technology’deTechnology’de ‘‘Ekonomik Büyüme ve İnovasyonİnovasyon Politikaları’’ başlıklı teziyle ekonomi doktorasını tamamladı.

Almanya`dakidaki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkanlığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda, Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi’nde, Washington merkezli BrookingsBrookings Enstitüsü’nde, Münih merkezli CESifoCESifo Enstitüsü’nde Araştırma Ortağı olarak görev yapıyor. ProfProf. DrDr. Ufuk AkçiğitAkçiğit, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, HutchinsHutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF, OECD, TCMB ulusal ve uluslararası birçok önemli kuruluşa proje danışmanlık yaptı.

Almanya’da MaxMax Planck-HumboldtHumboldt araştırma ödülüne layık görülen AkçiğitAkçiğit, Amerikan Ulusal Bilim Vakfı’nın genç akademisyenler için verdiği araştırma ödülünün de sahibi. AkçiğitAkçiğit ayrıca 2022 yılında Almanya’da Küresel Ekonomi Ödülü’nün (Global EconomyEconomy Prize) ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü‘nü de kazandı.