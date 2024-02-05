66'ncı Grammy Ödülleri gecesinde şaşırtan bir olay meydana geldi. Ödül töreninde, 'En İyi Rap Şarkısı' ve 'En İyi Rap Performansı' ve 'En İyi Rap Albümü' ödüllerini kazanan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.