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        Haberler Dünyadan Rapçi Killer Mike, Grammy'de tutuklandı - Magazin haberleri

        Rapçi Killer Mike tutuklandı

        Grammy'de üç dalda ödül kazanan Katil Mike, ödül töreni esnasında tutuklandı. Ünlü rapçinin, ödül töreninden saatler önce yaşadığı kavga nedeniyle tutuklandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:45
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        • 1

          66'ncı Grammy Ödülleri gecesinde şaşırtan bir olay meydana geldi. Ödül töreninde, 'En İyi Rap Şarkısı' ve 'En İyi Rap Performansı' ve 'En İyi Rap Albümü' ödüllerini kazanan Killer Mike, sahneden indikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

        • 2

          Los Angeles Polis Teşkilatı sözcüsü yaptığı açıklamada, gerçek adı Michael Render olan 48 yaşındaki rapçinin ödül töreninden saatler önce, yaşadığı fiziksel kavga nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

        • 3

          ABD basınına yansıyan haberlere göre; Killer Mike, Grammy Ödülleri'nin düzenlediği Crypto.com Arena'da çalışan bir güvenlik görevlisiyle kavga etti.

        • 4

          Şarkıcının temsilcileri, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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