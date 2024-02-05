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        Haberler Dünyadan 66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu - 2024 Grammy Ödüllerinde kimler hangi dalda ödül aldı? - Magazin haberleri

        66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

        Bu yıl 66'ncısı düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlenirken, Taylor Swift dördüncü kez 'Yılın Albümü' kategorisinde ödül kazanarak Grammy Ödülleri tarihine damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:51
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        • 1

          ABD müzik endüstrisinde büyük öneme sahip olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

          Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4'üncü kez Trevor Noah üstlendi.

        • 2

          (Taylor Swift)

          İşte Grammy Ödülleri'ni kazananlar;

          YILIN ALBÜMÜ

          Taylor Swift – Midnights

          YILIN ŞARKISI

          Billie Eilish – What Was I Made For?

          EN İYİ KLİP

          The Beatles - I'm Only Sleeping

        • 3

          (Miley Cyrus)

          YILIN KAYDI

          Miley Cyrus – Flowers

          EN İYİ YENİ SANATÇI

          Victoria Monet

          EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

          Laufey - Bewitched

        • 4

          (Miley Cyrus)

          EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

          Miley Cyrus – Flowers

          EN İYİ GRUP / İKİLİ POP PERFORMANSI

          SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

        • 5

          (Killer Mike)

          EN İYİ RAP PERFORMANSI

          Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

          EN İYİ RAP ŞARKISI

          Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

          EN İYİ RAP ALBÜMÜ

          Killer Mike – Michael

        • 6

          (SZA)

          EN İYİ R&B PERFORMANSI

          Coco Jones - ICU

          EN İYİ R&B ŞARKISI

          SZA – Snooze

          EN İYİ R&B ALBÜMÜ

          Victoria Monet – Jaguar II

        • 7

          (boygenius)

          EN İYİ ROCK ŞARKISI

          boygenius – Not Strong Enough

          EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

          Paramore – This Is Why

          EN İYİ ROCK PERFORMANSI

          boygenius – Not Strong Enough

        • 8

          (Skrillex)

          EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

          Taylor Swift – Midnight

          EN İYİ DANS KAYDI

          Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

          EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ

          Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

        • 9

          (Chris Stapleton)

          EN İYİ METAL PERFORMANSI

          Metallica – 72 Seasons

          EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

          Dave Chappelle – What’s in a Name?

          EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

          boygenius – The Record

          EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

          Chris Stapleton – White Horse

        • 10

          (Lainey Wilson)

          EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

          Lainey Wilson – Bell Bottom Country

          EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

          Nicole Zuraitis - How Love Begins

          EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI

          Chris Stapleton – White Horse

          Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon

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