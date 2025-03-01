Ramazan mesajları 2025: En güzel, anlamlı, kısa-uzun, resimli, dualı Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri
On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Bu mübarek ayın gelişinin sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar kutlama mesajları araştırmasına çıktı. Bu kapsamda Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları en çok araştırılan konu başlıkları arasında zirveye yerleşti. Biz de haberturk.com olarak rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu Ramazan ayının hissettirdiği duyguları ve kalplerinden geçen dilekleri dile getirmek isteyenler için dualı, hadisli, anlamlı, resimli Ramazan ayı mesajları ile Ramazan ayına özel sözleri derledik. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, dualı Ramazan mesajları 2025 galerisi…
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Ramazan ayı, ibadet şuurunun arttığı, iradelerin sabır ve tevekkülle eğitildiği, şefkat ve merhametin kuşanıldığı, gönüllerin bencillik ve tamahkârlık hastalığından kurtarıldığı bir aydır. İslam dininde on bir ayın sultanı olarak kabul edilen bu ayın rahmet, bereket ve mağfiret ikliminden en güzel şekilde faydalanmak için orucun ve diğer ibadetlerin Allah’ın rızasına uygun söz, tutum ve davranışlarla bütünleştirilmesi gerekir. Bu mübarek mevsime kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan müminler, Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları 2025 seçenekleri ile duygularını dile getirmeye başladı. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli, dualı Ramazan mesajları 2025 galerisi…
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RAMAZAN MESAJLARI 2025
"Ramazan ayı, rahmet ve bereketin bol olduğu, kalpleri temizleyen bir zaman dilimidir. Hep birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmeniz dileğiyle. Ramazan mübarek olsun!"
"Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."
"Ramazan, yalnızca bedeni değil, ruhu da besleyen bir aydır. Bu mübarek ayın, size ve ailenize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.''
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"Ramazan ayının rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, bu mübarek ayda dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur versin ve tüm dileklerinizi en kısa zamanda gerçekleşsin. Ramazanınız mübarek olsun."
"Ramazan, sabır, sevgi ve yardımlaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kalplerinize huzur, sofralarınıza bereket, hayatınıza barış diliyorum.''
"Yüce Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bu Ramazan ayında sizinle olsun. Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün huzurla dolduğu bir Ramazan dilerim."
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"Oruçlarınız kabul olduğu, dualarınızın en güzel şekilde gerçekleştiği bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle. Ramazanınız mübarek olsun!"
"Bu mübarek Ramazan ayında, sevgi, barış ve hoşgörü dünyamıza hakim olsun. Kalbinizdeki huzur, çevrenize de yansısın.''
''Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.''
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"Ramazan, kardeşliğin ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir aydır. Hep birlikte daha güzel günlere ulaşmak dileğiyle. Ramazanınız mübarek olsun!"
"Ramazan ayının bereketi, sabır ve ibadetle kalbinizden geçsin. Allah dualarınızı kabul etsin, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir Ramazan geçirin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun."
"Bu mübarek ayda, dualarınızın kabul olması, kalbinizdeki bütün dileklerin gerçekleşmesi dileğiyle. Ramazan ayınızda rahmet ve bereket bol olsun, Allah gönlünüzden geçen her hayrı kabul etsin."
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"Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."
"Ramazan ayı, gönüllerimizin arınması ve ruhsal huzurumuz için en güzel zaman. Allah, bu Ramazan ayında sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Dualarımız sizinle olsun."
"Ramazan, kalpleri arındıran, ruhu dinginleştiren bir aydır. Allah, bu mübarek ayda tüm dualarınızı kabul etsin, günahlarınızı affetsin ve gönlünüzü ferah tutsun. Ramazanınız mübarek olsun."
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EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ
İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (Sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazan'ın Mübarek Olsun.
Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya, ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun.
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı.
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En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım
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"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin! Dua eder, dua bekleriz.
"Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."
"Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun."
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Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar.
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
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Ramazan ayı, gönüllerimizin huzura erdiği, dualarımızın kabul olduğu bir dönemdir. Bu mübarek ayda tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.
Ramazan ayı, sabrın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Rabbim tüm müminlere sağlık ve huzur versin.
Ramazan ayında yaptığınız dualar kabul, oruçlarınız makbul olsun. Hayırlı Ramazanlar.
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Ramazan ayı, kalbimizin arındığı, ruhumuzun huzura kavuştuğu aydır. İbadetlerinizin kabul olması dileğiyle.
Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yemeğe, ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmaya ve dininin sıhhat ve selameti olan Hz.Muhammed'in güzel ahlakına sahip olmaya vesile olsun.
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.
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Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.
Gün batar usul usul. Kararır Gece. Yeniden doğar her şey. Her şey bitti dediğin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...
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ANLAMLI RAMAZAN SÖZLERİ
Oruç, sadece aç kalmak değil, kalp temizliğidir. Ramazan ayı, ruhumuzu arındırmamız için bir fırsat.
Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın en güzel zamanıdır. Hep birlikte Ramazan'ın bereketini yaşayalım.
Bu Ramazan, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz en güzel, en huzurlu ay olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan, sabrın ve şükür etmenin ayıdır. Allah oruçlarımızı kabul etsin, dualarımızı işitsin.
Ramazan ayında huzur, sağlık ve bereket sizinle olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin.