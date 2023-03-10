Ramazan kolisinde ürün azaldı fiyat arttı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de satışa çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı boyut ve sayıda ürün içeren kolileri satışa çıkarırken, gıda fiyatlarında izlenen yükseliş, Ramazan kolilerine de etkiledi.

Yaptığımız araştırmaya göre, geçen yıl zincir marketlerde 100 TL'nin altında Ramazan kolisi almak mümkün iken, bu yıl marketlerde 200 TL'den daha ucuza Ramazan kolisi bulunmuyor.

Marketlerde satılan Ramazan kolilerinin 1 yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında ise, fiyat artışlarının Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı gıda enflasyonunun üzerinde kaldığı görülüyor.

Öyle ki, TÜİK Şubat ayı gıda enflasyonunu yıllık yüzde 69.33 olarak açıklamıştı. Fakat, zincir marketlerde satılan Ramazan kolilerinde 1 yıllık en düşük fiyat artışı yüzde 83 seviyesinde. Bazı marketlerin hazırladığı kolilerde ise fiyatların yüzde 150'nin üzerinde arttığı gözlemleniyor.

Marketlerde içindeki ürün sayısına göre fiyatı değişen koliler satışa sunulurken, kolilerin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.

ÜRÜN AZALIYOR FİYAT ARTIYOR

Zincir marketlerin hazırladığı kolilere yakından bakıldığında, CarrefourSA farklı seçeneklerle hazırladığı Ramazan kolilerini 229.90 TL ila 549.90 TL arasında fiyatlarla satışa çıkarıyor.

Klasik, Süper, Mega ve Lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA'nın kolileri genel olarak temel gıda maddelerinden oluşuyor.

Bu yıl fiyatı 229.90 TL olan Klasik Ramazan kolisinde 13 ürün yer alırken, geçen yıl 14 ürünün yer aldığı bu koli 109 TL'den satılıyordu. Dolayısı ile bu kolide 1 yıllık fiyatı değişimi yüzde 110'a kadar çıkıyor.

Market ismi Koli çeşidi 2022 2023 2023/2022 Ürün sayısı Fiyat Ürün sayısı Fiyat Fiyat artışı CarrefourSA Klasik 14 109.9 13 229.9 109% Mega 26 229.9 24 429.9 87% Süper Ramazan 22 179.9 20 349.9 94% Lüks 34 289.9 30 549.9 90% Migros Lezzet Paketi 22 169.9 23 429.9 153% Bereket Paketi 13 99.9 12 229.9 130% Metro Paket 1 13 154.9 13 299.9 94% Paket 2 20 279.9 21 529.9 89% Paket 3 22 349.9 23 639.9 83% Paket 4 7 144.9 8 349.9 141% Bizim Toptan Ramazan Erzak Kolisi 17 199 16 379.88 91% Şok Ramazan Erzak Paketi 13 114.9 13 234.9 104%

CarrefourSA'nın Mega isimli kolisinde ise geçen yıl 26 adet ürün yer alırken, bu yıl 24 ürün bulunuyor. Bu kolinin fiyatı da 1 yılda yüzde 87 artarak 429.9 TL'ye yükselmiş durumda.

Aynı şekilde Süper Ramazan isimli koli de ürün sayısı azalırken, fiyat artışı dikkat çekiyor. Bu kolide ürün sayısı 2 adet düşerek 20'ye gerilediği halde, fiyatında yüzde 94'lük artış yaşanmış durumda.

CarrefourSA'nın Lüks isimli Ramazan kolisinde ise ürün sayısı 1 yılda 34'ten 30'a inerken, kolinin satış fiyatı ise yüzde 90 oranında arttı.

1 YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 150'Yİ AŞIYOR

Bu yıl müşterilerine 2 adet Ramazan kolisi hazırlayan Migros, Lezzet ve Bereket isimli paketler sunuyor.

Geçen yıl içinde 13 ürün bulunan Bereket paketi 99 TL'den raflarda yer alırken, bu yıl ise aynı pakette 12 ürün yer alıyor ve 1 yıllık fiyat değişimi yüzde 130 olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Migros'un 23 ürünlü Lezzet Paketi'nde ise 1 yıllık fiyat değişimi yüzde 153 seviyesinde.

Metro Türkiye mağazalarında, Ramazan'a özel tüketicilere 4 farklı koli seçeneği sunuluyor. Geçen yıl fiyatları 145 TL'den başlayan paketler, bu yıl ise 299 TL'den başlıyor. Metro'nun hazırladığı paketlerde fiyatı en çok artan ise kahvaltılık ürünlerin yer aldığı seçenek.

Bu pakette geçen yıl 7 ürün yer alırken, bu yıl 8 ürün yer alıyor ve 1 yıllık fiyat değişimi ise yüzde 140 şeklinde hesaplanıyor. Öte yandan, Metro'nun hazırladığı paketlerde fiyatlar 600 TL'nin üzerine çıkıyor.

Bizim Toptan'ın hazırladığı Ramazan paketin de ürün sayısı düşerken, artan fiyat dikkat çekiyor. Geçen yıl 17 ürünün yer aldığı koli 199 TL'den satılırken, bu yıl ise 16 ürünün yer aldığı Ramazan kolisi 379 TL'den satışa sunulmuş durumda. Yani 1 yıllık fiyat değişimi yüzde 90'ın üzerinde.

Şok'un hazırladığı Ramazan paketinde ise ürün sayısı değişmezken, fiyat yüzde 104 oranında artmış durumda. Geçen yıl 13 ürünlü paketi 114.9 TL'den satan Şok, bu yıl yine 13 ürünlü paketi 234.9 TL'den satışa sunuyor.

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