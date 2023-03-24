Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ramazan kolisi yardımı başvurusu e-Devlet 2023: Ramazan kolisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nedir?

Ramazan kolisi yardımı başvurusu e-Devlet: Ramazan kolisi yardımı başladı!

İslam alemi için oldukça kutsal bir öneme sahip olan Ramazan ayı başladı. Birlik ve beraberliğin en önemli nişanelerinden olan bu ay paylaşmanın ayıdır. Maddi durumu iyi olmayan kişilere yapılacak en güzel paylaşımlardan birisi de 'Ramazan kolisi' yardımıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca belediyeler, vakıflar ve dernekler Ramazan kolisi dağıtıyor. Ramazan erzak yardımı için belediyelere giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Erzak kolisi almak isteyenler ise "Ramazan kolisi yardımı kimlere verilir, nasıl alınır? Ramazan kolisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorgulamalarına başladı. İşte 2023 e-Devlet Ramazan kolisi yardımı başvurusu…

Giriş: 24.03.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Ramazan ayında dağıtılan erzak yardımlarından faydalanmak isteyenler, belediyeler, vakıflar ve dernekler tarafından yapılan başvurular ile yardım alabilirler. Ramazan erzak yardımı için belediyelere giderek ya da e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek. Ramazan kolisi başvurusu yapmak için ise belli adımların izlenmesi gerekiyor. 23 Mart-21 Nisan 2023 tarihlerinde 1 ay boyunca Ramazan orucu tutulacak olup bu süreçte yardımlar devam edecek. Peki, Ramazan kolisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

  • RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Belediyeler, STK’lar, kaymakamlık ve valilikler gibi birçok farklı kurumun yanı sıra bireysel yardımlarda özellikle Ramazan ayında bir hayli artış gösteriyor. 23 Mart’ta başlayan Ramazan için yardımlar da dağıtılmaya başladı.

    Birçok vakıf, dernek ve belediyeler Ramazan kolisi yardımı yapmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kızılay, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan kumpanyası yardımı yapan kuruluşlardan bazılarıdır.

    Ramazan Kolisi, genellikle yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve hükümetler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanır. Bu nedenle, Ramazan Kolisi başvurusu yapmak için öncelikle bu kuruluşların internet sitelerini veya yerel merkezlerini ziyaret edebilirsiniz.

  • Belediye, vakıf, dernek veya diğer kurumların erzak yardımından yararlanmak isteyenlerin e – Devlet üzerinden de taleplerini iletmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda e – Devlet’e giriş yaparak "Sosyal Yardım Başvuruları" ekranından vatandaşların T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri ile başvuru işlemlerini tamamlaması mümkündür.

    RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI NE ZAMAN ALINIR?

    Ramazan kolisi yardımları almak için ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini yardım dağıtan kurumlara ileterek Ramazan ayı için erzak yardımlarından yararlanabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca söz konusu yardımlar ise devam etmektedir.

  • E DEVLET RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ramazan kolisi yardımı başvurusu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

    Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin web siteleri üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulmalıdır.

    E-Devlet kapısı üzerinden erzak kolisi başvurusu yapmak için, kişilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklaması gerekmektedir.

    Başvuru formunda, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler de istenmektedir.

    Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar tarafından başvurular incelenir ve uygun görülen kişilere erzak kolisi dağıtımı yapılır.

    Ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla dağıtılmaktadır. Kimlere yardım yapılacağı konusunda her kurumun kendine özgü kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterlere göre belirlenen ailelere yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak kişilerin başvuru yapacakları kurumların kriterlerini öğrenmeleri gerekmektedir.

    Ramazan kolisi yardımı başvuruları, genellikle Ramazan ayından önce başlar ve Ramazan ayı boyunca devam eder. Başvuruların sonuçları kurumların kendi açıklamalarıyla duyurulur. Başvurunuz onaylandığında, yardım paketinizi belirtilen yerden teslim alabilirsiniz.

    Bağlı olduğunuz Belediyenizin E-Devlet başvuruları açık değil ise bu alanda başvuru yapamazsınız! Sorgulama yapılan her şahıs için sistem tarafından log kaydı tutulmaktadır.

  • Ramazan Kolisi başvurusu yaparken, genellikle aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekebilir:

    Ad, soyad ve iletişim bilgileri

    Aile fertlerinin sayısı ve yaşları

    Gelir durumu

    Neden yardıma ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama

    Kimlik belgesi veya diğer kimlik bilgileri

    Başvuru süreci, farklı kuruluşlar arasında farklılık gösterir. Bazı kuruluşlar, başvuru sürecini internet üzerinden online form doldurma şeklinde yaparken, bazıları telefonla veya yerel merkezleri ziyaret ederek başvuruları kabul eder.

    Ramazan Kolisi başvurusu yaparken, verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Bu, yardım kuruluşlarının sizinle iletişim kurarak ve ihtiyacınız olan yardımı size ulaştırarak daha hızlı hareket etmelerine yardımcı olacaktır.

  • RAMAZAN KOLİSİ ERZAK YARDIMI KİMLERE YAPILIR?

    Ramazan kolisi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Yetimler, fakirler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve diğer ihtiyaç sahibi olan herkese Ramazan kolisi yardımı yapılabiliyor. Söz konusu yardımlar sadece Müslüman ya da oruç tutacak kişilere değil, her kesimden ihtiyaç sahibine yapılabilmektedir.

  •  

    RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI NEREDEN ALINIR?

    İhtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan kolisi yardımlarından yararlanmak için belediyelere başvurularını yapmaları veya derneklere taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Hali hazırda muhtarlıklar ve yardım kuruluşları tarafından bu ihtiyaç sahipleri başvuru yapmadan da çoğu zaman tespit edilebilmektedir.

  • RAMAZAN’DA ERZAK YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

    Ramazan kolisi dağıtan yerlerden bazıları şöyle:

    Kızılay

    İHH İnsanı Yardım Vakfı

    Kızılay

    İl ve İlçe Belediyeleri

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV)

    Ahpab Derneği

    Deniz Feneri

    Diyanet Vakfı

  • RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

    Ramazan kolisi yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların özellikle temel gıda ürünlerine olan ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu kapsamda Ramazan kolisi içinde öncelik sıvıyağ, bakliyat ürünleri, kahvaltılıklar gibi ürünlere veriliyor. Ayrıca ürünlere ek olarak hijyen malzemeleri ve diğer temel ihtiyaç ürünlerine de yer verilmesi mümkündür. 

    Ramazan kolisinde genellikle temel gıda ürünleri yer alır. Çoğunlukla şu malzemeler bulunmaktadır:

    Bulgur

    Makarna

    Kuru fasulye

    Mercimek

    Şehriye

    Nohut

    Zeytin

    Peynir

    Reçel

    Salça

    Şeker

    Un

    Tuz

    Yağ

    Çay

    Meşrubat

    Hazır Çorba

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.