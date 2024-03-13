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        Haberler Gündem Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak? İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri

        Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

        On bir ayın sultanı Ramazan, ilk orucun tutulmasıyla 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan boyunca sahur ve iftar sofraları kurularak oruç vazifesi yerine getirilmektedir. Ramazan ayının gelişiyle birlikte son orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri ve Ramazan ayının sona ereceği tarih netlik kazandı. İşte 2024 Ramazan ayının sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 19:52 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:52
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        • 1

          Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofraları kuruldu. Bolluk ve bereket ayı olarak kabul gören Ramazan ayında, oruç vazifesi yerini getirilir. Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?" İşte Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...

        • 2

          RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

          Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başladı. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Salı günü bayram arefesinde son oruç tutulacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

          2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

          3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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