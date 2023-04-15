4. MAGNOLİA

Malzemeler

5 su bardağı süt (1 litre)

4 yemek kaşığı un

100 ml krema (yarım kutu)

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta

1 paket bebe bisküvisi (yulaflı diğer bisküviler de tercih edilebilir)

1 su bardağı fındık

Çilek, muz veya Oreo

YAPILIŞI

Magnolianın muhallebisi için uygun bir tencereye süt, toz şeker, un, yumurta ve sıvı kremayı alın ve tel çırpıcıyla karıştırarak pişirmeye başlayın. Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirin ve ardından ocağı kapatın.

İçerisine vanilya ilave ederek karıştırın sonra muhallebiyi uygun bir karıştırma kabının içerisine alın. Muhallebi beklerken üzerini streç filmle kapatalım. Böylelikle üzerinin kabuklanmasını engellemiş olursunuz.

Diğer taraftan bebe bisküvisi ve kavrulmuş fındığı rondoya alalım ve hızlıca rondodan geçirin. Soğuyan muhallebiyi mikserle iki dakika kadar çırpın. Şimdi kupların tabanına ilk olarak fındıklı bisküvi karışımını yerleştirin. Ardından kuplarımızın kenarlarına dilimlenmiş çilekleri yerleştirin.

Çilekleri sıraladıktan sonra muhallebiyi kuplara paylaştırın. Muhallebinin üzerini kaşığın arka tarafı ile düzeltin. Son olarak muhallebinin üzerine tekrardan hazırladığınız fındıklı bisküvi karışımından yerleştirin. Magnoliamızın üzerini dilimlenmiş çilekle süsleyin ve dolapta bekletin.