QNB Finansbank müşteri hizmetleri tüm kart ürünleri ve bankacılık hizmetlerine yönelik teknik destek hizmetleri vermektedir. QNB Finansbank müşteri hizmetleri ile ilgili sık sorulan tüm soruların cevabını makalemizin devamında bulabilirsiniz.

Finansbank’ın Numarası Kaç?

QNB Finansbank, telefon bankacılık işlemlerinin tümünü 0850 222 0 900 numaralı hattan gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda QNB Finansbank telefon bankacılığı en iyi çağrı merkezi ödülünü almıştır.

0850 222 09 00 Kime Ait?

QNB Finansbank telefon bankacılığı numarası 0850 222 09 00’dır. Bu numara QNB Finansbank telefon bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarasıdır.

Finansbank Karekod İle Para Çekme Nasıl Yapılır?

Karekod ile para çekmek için bireysel cep şube karekod işlemleri sekmesinden “Para çekme” menüsüne gidin ve para çekmek istediğiniz hesabınızı çekerek miktarı yazdıktan sonra ATM’nin klavyesinden 8 tuşuna basın. Bu adım sonrasında ATM’nin oluşturmuş olduğu karekod cep şubede açılan karekod ile okuttuğunuzda paranızı çekebilirsiniz.

Finansbank Müşteri Hizmetleri 24 Saat Açık mı?

Finansbank müşteri hizmetlerine 0850 222 0 900 numaralı hat üzerinden 24 saat boyunca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Finansbank Kaça Kadar Açık?

QNB Finansbank, hafta içi beş gün boyunca sabah 09.00 saatinde mesaiye başlayarak 12.30 saatine kadar hizmet vermektedir. 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle yemeği molasıdır. 13.30 saatinde tekrar mesaiye başlayan Finansbank, akşam saat 17.00 saatine kadar çalışmaya devam eder. Hafta sonları ise Finansbank kapalıdır.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Nedir?

Asgari ödeme tutarı, kredi kartınızın borcunun son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken en az tutarı ifade eder. Kartınızın dönem borcuna ait olan asgari tutarı o ay ödediğinizde kalan borcunuzu bir sonraki ay ödeyebilirsiniz. Ancak asgari tutarı ödemediğiniz takdirde borcunuz gecikmeye girecektir.

N Para Hangi Bankaya Ait?

N Para Finansbank’a ait bir karttır. Para yatırma özelliği olan bütün QNB Finansbank ATM’lerinden ücretsiz olarak En para TL hesabını kullanmanızı mümkün kılar. N Para kartı tüm QNB Finansbank ATM’lerinde ücretsiz olarak kullanarak para yatırıp para çekimi yapabilirsiniz. N Para kartınızı diğer ATM’lerde de kullanabilirsiniz. Ancak diğer ATM’lerde yaptığınız tüm işlemlerde sizden ek bir ücret talep edilecektir.