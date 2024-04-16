QNB Finansbank emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor
QNB Finansbank maaşını, bankaya taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyor. Promosyondan tüm emekliler yararlanabiliyor. Promosyon, banka üzerinden yatan ilk maaş sonrasında ödeniyor. İşte, QNB Finansbank emekli promosyon kampanyasına dair tüm merak edilen detaylar...
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Emeklilik promosyon kampanyaları sürüyor. QNB Finansbank emeklilere, maaşlarını 3 yıl süreyle bankaya taşıma karşılığında 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen ödeme yapıyor. İşte, QNB Finansbank emekli promosyon kampanyasının detayları...
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL üstüne ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR?
Promosyondan yararlanmak için emekli vatandaşların 3 yıl süreyle maaşlarını ilgili bankadan alacağını taahhüt etmeleri gerekiyor.
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
QNB Finansbank emekli promosyonu için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Bunun için şubeye gidebilir, çağrı merkezinden yararlanabilir, internet veya mobil bankacılık üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
Promosyon, banka üzerinden aldığınız ilk ve tam maaş aldığınız tarihi takip eden 3 iş günü içinde hesabınıza aktarılıyor.