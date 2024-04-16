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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İş Bankası emekli promosyon kampanyası ücretleri: 2024 Nisan ayı İş Bankası emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        İş Bankası emekli promosyon kampanyası: 2024 Nisan İş Bankası emekli maaş promosyon ödemeleri

        İş Bankası emekli promosyon ödemeleri Nisan ayı kampanyası ile yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyon kampanyası kapsamında 19 bankayla anlaşmaya gitti. Böylelikle emekli maaşı promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8-12 bin lira arasına yükseltildi. İşte, SGK emeklileri için 2024 Nisan ayı İş Bankası güncel emekli promosyon detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:55
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        • 1

          Emekli promosyon kampanyaları geçtiğimiz günlerde güncellendi. Ek gelir elde etmek için kendisi için en iyi kampanyayı seçmek isteyen emekliler "İş Bankası emekli promosyon ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Nisan ayı İş Bankası emekli promosyon kampanyası ödemeleri...

        • 2

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

          İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

          10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

          10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

          15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

          20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

        • 3

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMSOYON KAMPANYASI

          T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASINA NASIL TAŞIYABİLİRSİNİZ?

          Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

        • 5

          EYT'LİLER İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

          SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya e-devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri esnasında İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

          Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

          Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

          (*) Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, kıst maaş ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

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