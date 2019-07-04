04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya'da milyonlarca kitleye sahip olan PUBG(Tencent) firması normal oyununun ardından, mobile versiyonunu duyurmuştu. Google Play'de 100 Milyon'u aşkın indirmesi olan PUBG mobile oyununu oynayamayanlar, PUBG Mobile Lite versiyonunu indirmek istiyor. Peki PUBG Mobile Lite nasıl indirilir? PUBG Mobile nasıl indirilir? Nasıl Oynanır?
PUBG MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?
PUBG Mobile Google Play ve AppStore mağzalarından aratarak kolaylıkla indirebilirsiniz. Ayrıca Pubg Mobile'nin PUBG Mobile sitesinden mobil cihazınızla girip rahatlıkla indirebilirsiniz. Tamamen türkçe dil desteği olan oyun Türk oyunculara özel Avrupa Server'inde hizmet veriyor.
PUBG LİTE NASIL YÜKLENİR?
PUBG’nin PC sürümü yıllar içinde performans olarak ileri gitse de düşük sistem bileşenlerine sahip oyuncular için hala istenen seviyede değil. Bu oyuncuların imdadına PUBG Mobile yetişince oyunun mobil sürümü çok büyük kitlelere ulaştı, hatta PUBG Mobile’a özel birçok etkinlik düzenlenmeye başladı. Aynı performans PC platformunda da almak ve kitlesini büyütmek isteyen yapımcılar, PUBG’nin “light” sürümü PUBG Lite’ı beta sürümüyle Türkiye’deki oyuncuların beğenisine sundular. Düşük sistemler için geliştirilen bu sürüm, tam olarak PUBG ile PUBG Mobile arasında bir konumda. Sadeleştirilmiş grafikleri sayesinde daha iyi performans veren oyun, buna paralel olarak PUBG Mobile gibi tamamen ücretsiz indirilip oynanabiliyor. PUBG Mobile’daki -ateş eden düşmanın yönünü göstermek gibi- birçok özelliği barındıran PUBG Lite’ı PUBG LİTE RESMİ SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ adresinden indirip oynayabilirsiniz.
PUBG Lite’ın ülkemizde kullanılacağı tarih resmi olarak açıklandı. Ücretsiz olarak telefonunuzda ya da bilgisayarınızda arkadaşlarınızla beraber oynadığınız savaş oyunu, fazlasıyla ilgi görüyor. Durum bu şekilde olunca PUBG yeni serisiyle kendini belli etti. Ülkemizde şu an olmayan PUBG lite, 23 Mayıs’ta oyun severlerle buluştu
9 Mayıs’ta sunulmaya başlanan PUBG Lite, son olarak 23 Mayıs’ta tamamlandı. Ön kayıt ve canlı yayın özelliği sunan PUBG Corp, verdiği hediyelerle de fazlasıyla ilgi topluyor. Ayrıca ön kayıt yaptıranların sayısı bir haftada 150 bine ulaştı. Eğer siz de bu oyunla buluşmak istiyorsanız ön kayıt sürecine kayıt olmanız gerekiyor.
PUBG Lite serisine ön kayıt yaptırmak istiyorsanız https://lite.pubg.com/tr/ bu linke tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda katılım sayısı arttıkça verilen hediyelerin miktarı daha da artacaktır. Siz de ön kayıt yaparsanız M416 Kaplan ve Çita Paraşüt hediyesine sahip olabilirsiniz ve arkadaşlarınızı davet ederek hediye şansınızı daha da arttırabilirsiniz.
Sadece M416 Kaplan ve Çita Paraşütü değil aynı zamanda siyah atkı, altın renkte PUBG atkısı, sarı gözlük, sarı uzun kollu çizgili gömlek gibi hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ön kayıt sayısı belirli bir sayıya ulaşınca dağıtılacak olan hediyeler daha da artacaktır. Son olarak bu oyunu oynamanız için işletim sisteminizin Windows 7/8/10 64 bit olması ve depolama alanınızın en az 4 GB olması gerekir.
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