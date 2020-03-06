Posta ve kargo gibi birçok hizmet sunan PTT, müşterilerine müşteri hizmetleri kanalı ile de bilgi ve destek hizmeti sunmaktadır.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.