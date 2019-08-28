28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara ile PTT şubeleri arasında yapılan anlaşma kapsamında banka hesabı olmayan kullanıcılar tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabilecek. Anlaşma ile kullanıcılara birçok avantaj sunulacağını belirten Papara Genel Müdürü İlker Diker, "Bu hizmet sayesinde artık banka hesabı olmayan Papara kullanıcıları tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabiliyorlar. Yatırılan tutarlar anında Papara kullanıcısının hesabına yansıtılıyor" dedi.
"İş birliği ile kullanıcıların para yatırma işlemlerinin kolaylaşmasının yanı sıra, çeşitliliğin sağlanması ve ATM erişimi kısıtlı olan yerlerde Papara kullanıcılarının hesabına rahatlıkla para yatırabilmesi hedefleniyor" diyen Diker, sözlerine şöyle devam etti:
"Para yatırılan kanallara PTT gibi geniş bir ağı olan köklü bir kuruluşun eklenmesinin kendileri açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Papara Genel Müdürü İlker Diker "Kullanıcılarımızın Papara hesaplarına para yatırabilmeleri için artık 4875´i aşkın şubeleri var. Kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gidip cep telefonu numaranızı paylaşmanız yeterli."
Vizyonlarının nakitsiz topluma azami katkı sağlamak olduğunu belirten Diker, "Geliştirdiğimiz bütün ürünler ve projeler bu vizyona hizmet ediyor. Nakit yerine kart kullanımını teşvik ederek hem daha şeffaf bir ekonomi hem de çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz. Birçok banka ve PTT ile yaptığımız işbirlikleri ile kullanıcılarımızın Papara hesaplarına nakit yatırma kanallarını her geçen gün artırıyoruz. Çok yakında kullanıcılarımıza tüm ATM´lerden işlem ücreti ödemeden nakit çekme imkanı da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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