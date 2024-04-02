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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik Prof. Dr. Güven Önal vefat etti - Enerji Haberleri

        Prof. Dr. Güven Önal vefat etti

        Ciner Grubu bünyesindeki şirketlerde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği de yapan madencilik sektörünün duayen ismi Prof. Dr. Güven Önal için ilk tören öğretim üyeliği yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlendi. Önal'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:36
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        Prof. Dr. Güven Önal vefat etti
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        Ciner Grubu bünyesindeki şirketlerde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan, madencilik sektörünün duayen isimlerinden Prof. Dr. Güven Önal vefat etti.

        Önal için ilk tören öğretim üyeliğini yaptığı Istanbul teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Önal’ın oğlu, babasının Türkiye madenciliğinin gelişimindeki büyük role değindi ve Prof. Dr. Önal’ın sahip olduğu tükenmez bilimsel ve teknik heyecanın genç bilim insanlarına örnek olacağını vurguladı.

        Cenaze töreninin ardından Prof. Dr. Güven Önal’ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Fotoğraf: İTÜ
        Fotoğraf: İTÜ

        PROF. DR. GÜVEN ÖNAL HAKKINDA

        Prof. Dr. Güven Önal lisans eğitimini 1963 yılında İTÜ Maden Fakültesi’nde tamamladı ve aynı yıl Cevher Hazırlama Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. 1970 yılında doktorasını tamamladıktan sonra, 1970-72 yılları arasında İngiltere’de Imperial College’de araştırmalar yaptı. 1979-1981 yılları arasında Alexander von Humboldt Bursu ile ödüllendirildi ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. 1981 yılında “profesör” oldu. Türkçe ve yabancı dilde toplam 36 eser verdi. Ayrıca kitap bölümü ve kitap editörlüğü ile birlikte 450’nin üzerinde bilimsel ve teknolojik yayını bulunmaktadır.

        200’ün üzerinde teknolojik araştırma ve çalışmaya, yürütücü ve yönetici olarak emek veren Prof. Dr. Önal’ın proje koordinatörlüğü, danışmanlık gibi endüstriyel faaliyetleri ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda çalışmaları bulunmaktaydı.

        Prof. Dr. Önal, Rus Bilim Akademisi Ekoloji ve Çevre Bölümü ile Yugoslav Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiş, 2010 yılında Pittsburgh Üniversitesi Bilim Ödülü’nü kazanmıştır. Kendisine, Romanya Baie-Mare Teknik Üniversitesi tarafından “fahri profesör” unvanı verilmiştir. Prof. Dr. Önal, Uluslararası Cevher Hazırlama Kongresi Bilim ve Yürütme Komitesi üyeliği, Balkan Ülkeleri Cevher Hazırlama Bilim ve Teknoloji Akademisi’nin de başkanlığı, Pittsburgh Kömür Kongresi Organizasyon Kurulu üyeliği, Balkan Cevher Hazırlama Kongresi Organizasyon Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

        Ciner Grubu şirketlerinde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan Önal, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın başkanlığını da yürütüyordu.

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