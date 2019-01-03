Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker, sahaya futbolcularla çıkan maskot çocuklardan yüzlerce sterlin alınmasını eleştirerek, konuyu gündeme taşıdı.
Premier Lig'de birçok kulübün uyguladığı "ücretli maskotluk" için, Lineker, "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" ifadesini kullandı.
BBC'nin en önemli spor programı Match of the Day'i sunan 58 yaşındaki Lineker, maskot paketlerinin "açgözlülükten" kaynaklandığını da savundu.
Maskot paketi ücreti uygulayan takımlar arasında, geçen sene ligden düşmesine karşın Swansea kulübü de bulunuyor.
Kulüp, yıldız oyuncuların ellerini tutarak sahaya çıkacak çocuklardan istenen 478 sterlinlik ücreti "gerçek anlamda hayatta bir kere yaşanacak bir deneyim" ifadesi ile savunuyor.
Swansea, bu ücretin içinde dört maç bileti, yemek ve devre arasında yapılacak animasyonlara katılım şansı bulunduğunu da belirtiyor.
Premier lig'de zirvede ise 718 sterlinlik maskot paketi satan Liverpool kentinin takımı Everton bulunuyor. Ancak mavi beyazlı kulüp, birkaç maç için alınan bu ücreti hayır kurumlarına bağışlıyor.
Everton'ı 700 sterlinle Londra ekibi West Ham United izliyor.
Ancak tüm kulüpler maskot çocuklardan para kazanma derdinde değil.
Ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden Manchester City, sahaya çıkan çocuklardan ücret almıyor. Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Manchester United takımları da ücret uygulamayan kulüpler arasında.
Everton £718
West Ham United £700
Leicester City £600
Tottenham Hotspur £405
Wolves £395
Crystal Palace £375
Brighton £350
Burnley £300
Cardiff City £255
Watford £250
Bournemouth £185
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