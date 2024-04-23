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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyini vurdu - Son haberler, Kayseri haberleri

        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyini vurdu!

        Kayseri'de, ailesiyle birlikte kız istemeye giden F.G., kız isteme merasiminde yaşanan tartışma sonucu evlenmek istediği kızın ağabeyi Y.T.'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle vurdu. Yaralı ağabey Y.T., hastaneye kaldırılırken zanlı F.G. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 08:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:38
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        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
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        Kayseri'de alınan bilgiye göre, kız istemek için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'taki iki katlı eve ailesiyle giden F.G. ile karşı taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURDU

        AA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.G, kızın ağabeyi Y.T'yi pompalı tüfekle vurdu. Y.T., sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

        KIZIN AĞABEYİ TEDAVİYE ALINDI

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        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheli F.G'yi sığındığı evde gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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